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Ведомства Литвы рассмотрели и отклонили 562 прошения о предоставлении политического убежища от нелегальных мигрантов, с начала году страну уже покинули 130 нелегалов, сообщает Министерство внутренних дел.
МВД: отклонено более 560 прошений об убежище, Литву покинули 130 мигрантов
© DELFI / Robertas Narmontas

Поскольку во вторник министр внутренних дел Агне Билотайте готовилась к представлению в сейме мер связанных с кризисом нелегальной миграции, министерство сообщило, с начала применения в августе политики разворачивания мигрантов еще на белорусской стороне, в Литву не было впущено около 2,4 тыс. человек. Из общего количества в более чем 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, попавших в Литву, более 2140 подали прошения о предоставлении убежища.

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"В настоящее время ситуация на границе стабилизировалась, и это было достигнуто за счет скоординированных действий как на национальном, так и на международном уровнях, несмотря на усилия недемократического режима соседней страны по использованию нелегальной миграции в качестве инструмента политического давления", - заявила министр внутренних дел в пресс-релизе ведомства.

Министерство напоминает, что со 2 июля в Литве объявлена чрезвычайная ситуация, что облегчило правовое регулирование и позволило ускорить принятие решений, использовать государственные резервные фонды для покрытия расходов муниципальных и других учреждений. В ответ на кризис были приняты поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, ускоряющие процедуры предоставления убежища, специальный закон об установке физического ограждения протяженность более 500 км на границе с Беларусью и другие правовые акты.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время на наиболее уязвимых участках границы проложено около 25 км проволочного ограждения..

Также подчеркивается, что пограничный контроль в настоящее время осуществляется в усиленном режиме с целью «применения всех необходимых мер, предусмотренных законом» и недопущения пересечения границы в запрещенных зонах.

"Опыт Литвы перенимают Латвия и Польша, которые также сталкиваются с гибридными атаками Беларуси", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В сообщении ВМД говорится, что за три месяца кризиса было проведено 45 двусторонних и многосторонних встреч, а Литва получает все большую поддержку и помощь, при этом только Европейская Комиссия предоставила Литве 37 млн экстренной помощи для удовлетворения необходимых нужд. Литва также получила экспертную помощь на двусторонней основе от Австрии, Эстонии, Польши, Словении и Украины, а гуманитарную и техническую помощь оказали в общей сложности 18 стран, помимо вышеупомянутых стран.

"Однако в сентябре Литва намерена обратиться за дополнительной финансовой помощью, поскольку с приближением зимнего сезона возникают новые вызовы: нехватка жилья, подходящего для литовской зимы, образования детей мигрантов и здравоохранение (...). Существует острая необходимость изменить и улучшить миграционную политику Европейского Союза, чтобы никто не мог злоупотреблять нашей системой предоставления убежища", - говорится в заявлении министерства.

МВД сообщает, что предложения о поправках к закону ЕС, которые позволят более эффективно реагировать на кризис, в настоящее время готовятся и согласовываются с министрами внутренних дел стран-членов.

В министерстве напоминают, что Литва также утвердила порядок добровольного возвращения, согласно которому те, кто соглашается добровольно вернуться на родину, получают билеты на самолет и выплату в размере 300 евро.

Также обещано, что по мере приближения холодного сезона к октябрю все мигранты из временных мест расселения будут переселены в отапливаемые палатки со "всей необходимой инфраструктурой". При переселении мигрантов приоритет отдается семьям с маленькими детьми, беременным женщинам и другим уязвимым группам.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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