МВД обязало Департамент миграции начать процедуру лишения гражданства в отношении Илзе Лиепы

"Публичные заявления Илзе Лиепы расцениваются как дискредитирующие государство", – заявляет МВД.

Как сообщалось ранее, еще в минувшую пятницу Департамент миграции направил запросы в Министерство иностранных дел (МИД), Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Департамент полиции – относительно угроз государственной безопасности, исходящих от И. Лиепы, или поддержки враждебного режима.

После получения информации из Департамента, МВД обратится к президенту, который на основании заключения Комиссии по гражданству принимает окончательные решения относительно лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения.

Литовское гражданство российской балерине И. Лиепе было предоставлено в 2000 году в порядке исключения – такое решение было принято с учетом того, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.