МВД Литвы: в муниципалитетах расширяется сеть укрытий на случай воздушной тревоги

Сообщается, что в них в случае необходимости могли бы укрыться примерно 660 тыс., или 23 проц. жителей страны. Общая цель в масштабах страны – чтобы укрытий было достаточно для 50 проц. жителей (в городских самоуправлениях 60 проц., районных – 40 проц.).

"Все больше зданий во всех муниципалитетах страны отмечены специальным знаком укрытия. После ухудшения геополитической ситуации и ситуации с безопасностью в регионе мы провели переоценку состояния и недостатков литовской системы гражданской обороны. Хотя непосредственной опасности нет, расширяющаяся сеть укрытий и их маркировка позволят жителям страны чувствовать себя лучше информированными и в большей безопасности", - говорит министр внутренних дел А. Билотайте.