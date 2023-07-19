19 июля 2023 г. 15:32

МВД Литвы: в муниципалитетах расширяется сеть укрытий на случай воздушной тревоги

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Augustas Didžgalvis
Министерство внутренних дел (МВД) сообщает, что в муниципалитетах страны дополнительно идентифицировано еще 400 зданий, пригодных для укрытия. Всего в стране уже имеется 2272 укрытия, предназначенных для защиты в случае военных угроз.

Сообщается, что в них в случае необходимости могли бы укрыться примерно 660 тыс., или 23 проц. жителей страны. Общая цель в масштабах страны – чтобы укрытий было достаточно для 50 проц. жителей (в городских самоуправлениях 60 проц., районных – 40 проц.).

В целях повышения безопасности населения приказом министра внутренних дел Агне Билотайте для самоуправлений были подготовлены рекомендации по выбору и маркировке укрытий.

"Все больше зданий во всех муниципалитетах страны отмечены специальным знаком укрытия. После ухудшения геополитической ситуации и ситуации с безопасностью в регионе мы провели переоценку состояния и недостатков литовской системы гражданской обороны. Хотя непосредственной опасности нет, расширяющаяся сеть укрытий и их маркировка позволят жителям страны чувствовать себя лучше информированными и в большей безопасности", - говорит министр внутренних дел А. Билотайте.

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