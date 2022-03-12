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В Литве уже зарегистрировано около 10 000 беженцев из Украины, сообщила 11 марта глава МВД страны Агне Билотайте.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Этим людям обеспечивают социальные гарантии и предоставляют возможность работать. Билотайте в пятницу с делегацией, которую возглавляет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, обсудила положение беженцев из Украины.

По словам министра, Россия грубо нарушает международное право и представляет опасность для миллионов мирных жителей.

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"Литовские ведомства помогают Украине, которая борется с российской агрессией, и беженцам из Украины. Радует и то, что гражданское общество активно помогает этим людям", – сказала Билотайте.

По словам Синкявичюса, странам-членам ЕС, которые принимают беженцев, придется искать долгосрочные и дополнительные решения по обеспечению украинцев жильем, работой, удовлетворению социальных и других нужд этих людей.

Сейчас в Литве действуют три центра регистрации беженцев - в Алитусе, Мариямполе и Вильнюсе. Украинцев регистрируют и в территориальных отделениях Департамента миграции. На следующей неделе должны открыть еще три центра регистрации украинцев - в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.

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