Министерство отмечает, что также просит у Министерства финансов выделить дополнительные 2,8 млн евро на покрытие расходов Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), связанных с незаконно прибывающими мигрантами, чтобы покрыть зарплату пограничников.

Дополнительные средства запрашиваются и для Департамента миграции – 50 тыс. евро.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в соседней Беларуси сложилась "нестабильное и трудно прогнозируемое политическое положение, что накладывает на Литву обязательства, поскольку она охраняет не только собственную границу, но и границы Евросоюза".

Как свидетельствуют данные МВД, в данный момент уже реализуется укрепление охраны границы с Беларусью, мобилизуются и другие ведомства и службы государства. СОГГЛ помогают сотрудники Службы общественной безопасности, Союза стрелков. А полиция вскоре будет помогать при охране на Девянишской петле.

По данным министерства, Беларусь не сотрудничает с Литвой в вопросе потоков мигрантов.

В пятницу сотрудники СОГГЛ задержали на границе с Беларусью еще 32 нелегальных мигранта.

По новейшим данным СОГГЛ, в этом году в Литву из Беларуси нелегально пытались попасть 329 мигрантов. В основном это были граждане Ирака.

Это число в четыре раза больше, чем за весь 2020 год: в прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году - 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 километра.

В конце мая в белорусском парламенте Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал "наркотики и мигрантов", а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. "Теперь сами будете их есть и ловить", - сказал он.

Министр внутренних дел Агне Билотайте ранее заявила, что в деятельности по переправке нелегальных мигрантов из Беларуси могут участвовать белорусские должностные лица. По ее словам, увеличение потока нелегальных мигрантов - это сознательная политика минского режима против Литовского государства.