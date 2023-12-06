МВД Литвы представило инструменты помощи в борьбе с сексуальным насилием

"После резонансных случаев сексуальной эксплуатации детей появились инициативы и предложения по созданию реестра сексуальных преступников. Однако у нас уже есть хорошо функционирующие, хорошо развитые инструменты. Мы хотим побудить жителей и юридических лиц более активно ими пользоваться", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
По словам МВД, с помощью этих реестров можно анализировать криминогенную ситуацию в различных срезах, планировать соответствующие профилактические мероприятия в муниципалитетах и проверять лиц перед их приемом в учебные заведения.
Данные о подозреваемых, обвиняемых и осужденных физических и юридических лицах по уголовным делам обрабатываются в реестре РПОО. Эти данные реестра используются для предотвращения преступных деяний, при досудебном расследовании. В это время в реестре ВРПД собираются данные о зарегистрированных преступных деяниях и результатах их расследования. Криминогенную обстановку места жительства и характер совершенных преступлений можно проверить по карте реестра.
В Сейме уже некоторое время ведутся дискуссии о том, какие меры следует использовать для эффективного предотвращения сексуальных преступлений.
В мае этого года члены фракции СКЗЛ Риманте Шалашявичюте, Аушрине Норкене и представитель Смешанной группы членов Сейма Рита Тамашунене предложили создать реестр сексуальных преступников и карту рисков таких преступлений.
Генеральный прокурор Нида Грунскене в июле этого года сказала, что поддерживает создание в Литве реестра сексуальных преступников. Однако, по ее словам, в прокуратуре сомневаются, должен ли такой реестр быть общедоступным.
В то время Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) предлагает для тех, кто работает с детьми, создать обязательный QR-код, который будет указывать, был ли человек осужден за тяжкие и сексуальные преступления против детей.