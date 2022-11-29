МВД Литвы предлагает продлить режим ЧП на границах с Россией и Беларусью до 16 марта

Срок действия аналогичного решения, принятого в сентябре, истекает 16 декабря.

Согласно проекту, зарегистрированному МВД в понедельник, ЧП должно сохраняться на участках литовской границы вблизи государственной границы с Беларусью, Калининградской областью России и в пунктах пропуска, расположенных за пределами территории литовской границы.

В нем, как и в действующем на данный момент постановлении Сейма, предлагается запретить въезд на территорию Литвы российских граждан, не соответствующих критериям правительства.

В соответствии с соглашением между странами Балтии и Польшей, с сентября внешнюю границу Евросоюза могут пересекать только российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенской зоны.

Граждане России по-прежнему могут следовать в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.

Применять такие требования к белорусам не предлагается.

Согласно проекту, к ним, как и к россиянам, будут применяться ужесточенные визовые процедуры, то есть заявления этих иностранцев о предоставлении им виз по-прежнему не будут приниматься, за исключением случаев, когда это осуществляется при посредничестве МИД.

Также предлагается оставить определяющее политику выдворения мигрантов положение о том, что иностранцы, намеревающиеся пересечь или пересекшие внешнюю границу ЕС в неустановленных местах, не могут быть пропущены в страну. Это положение не распространяется на лиц, спасающихся от военной агрессии или преследований.

Решение о продлении ЧП еще должно быть одобрено правительством и Сеймом.