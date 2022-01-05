"Министерство внутренних дел очень серьезно оценило ситуацию и видит, что угрозы не исчезли и основание для чрезвычайного положения остается, поэтому предложение Министерства внутренних дел - продлить чрезвычайное положение", - заявила министр журналистам в среду.

Она отметила, что предложение о продлении чрезвычайного положения еще на месяц будут обсуждать в правительстве, после чего министры примут решение.

Введенное 10 ноября 2021 года чрезвычайное положение действует до 14 января.

А. Билотайте отметила, что "есть очень много аргументов" в пользу продления: несколько тысяч нелегальных мигрантов всё еще на территории Беларуси, кроме того, организуются "определенные учения для нелегальных мигрантов белорусским режимом", чтобы они агрессивно прорывались в Польшу.

"Другой очень важный аргумент - мы видим новые направления. Это, например, Сирия, когда есть попытки попасть в Беларусь через Москву", - добавила А. Билотайте.

Также министр отметила, что оценивалась общая ситуация в регионе и в Украине.

Статистика, когда бывали дни без попыток мигрантов попасть в Литву, по мнению министра "не отражает реальную ситуацию", так как мигранты направляются в соседнюю Латвию, такие попытки фиксируются и в Польше.

Президент Гитанас Науседа во вторник предложил отменить чрезвычайное положение, так как проблема мигрантов решена.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.