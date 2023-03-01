Согласно действующему проекту постановления Сейма "О введении чрезвычайного положения", срок действия чрезвычайного положения истекает в 24 час. 00 мин. 16 марта.

"Военная агрессия России в Украине продолжается уже год – продолжают совершаться преступления против человечности, военные преступления, нарушения международного права. Мы предлагаем продлить чрезвычайное положение, потому что в условиях напряженной геополитической ситуации мы должны обеспечить общественную безопасность, конституционный строй и национальную безопасность", - говорит министр внутренних дел А. Билотайте.

Во время чрезвычайного положения будут действовать уже введенные меры: охрана границы будет осуществляться в усиленном режиме, на границе будет осуществляться проверка, по-прежнему будет действовать более строгий визовый режим – приостановлена выдача виз гражданам России и Белоруссии в службах выдачи виз Литовской Республики за рубежом, кроме случаев, когда посредничает МИД.

В период действия чрезвычайного положения будет возможно использование государственного резерва в целях обеспечения надлежащего финансирования государственных учреждений, участвующих в управлении чрезвычайным положением, и устранения возможных угроз интересам национальной безопасности государства.

Отмечается, что реализация проекта постановления направлена ​​на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы. Во время чрезвычайного положения Литовская армия может быть призвана для помощи в порядке, установленном Законом об организации системы охраны края Литвы и военной службе.