МВД Литвы предлагает еще на месяц продлить режим ЧП на границе с Беларусью

Такое представление уже подготовлено для рассмотрения в правительстве.
Согласно проекту, ЧП на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года.
В соответствии с принятым ранее постановлением Сейма, по причине повышения напряженности из-за нелегальной миграции ЧП введено до 9 декабря.
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