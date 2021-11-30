МВД Литвы предлагает еще на месяц продлить режим ЧП на границе с Беларусью

Такое представление уже подготовлено для рассмотрения в правительстве.

Согласно проекту, ЧП на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года.

В соответствии с принятым ранее постановлением Сейма, по причине повышения напряженности из-за нелегальной миграции ЧП введено до 9 декабря.