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Министерство внутренних дел (МВД) Литвы планирует пересмотреть и заново дать оценку необходимости эвакуации Вильнюса в случае аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец). По данным радио LRT, министерство намерено проводить больше учений.
МВД Литвы планирует пересмотреть необходимость эвакуации Вильнюса в случае аварии на БелАЭС
© DELFI / Andrius Ufartas

"В плане составления графика учений (...) это будет один из важных вопросов - должны или не должны эвакуироваться жители Вильнюса. Так как (...) Вильнюс довольно близко (к БелАЭС - BNS). Хочется обоснованно вернуться к этому вопросу, рассмотреть его и дать ответ", - сказал вице-министр Виталиюс Дмитриевас.

BNS напоминает, что в октябре 2019 года состоялись "Островецкие учения", во время которых в Швенчёнском и Вильнюсском районах отрабатывались навыки эвакуации людей из зараженных радиацией районов, раздавались таблетки йода, имитировалась санитарная очистка населения, осуществлялись радиационная разведка с воздуха и наземная разведка.

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В учениях было задействовано около 300 должностных лиц, служащие шести самоуправлений и 24 ведомств.

Из-за разногласий по поводу сценария учений с Вильнюсским самоуправлением столичные должностные лица в учениях не участвовали.

Самоуправления перед этим отменило планировавшиеся в начале сентября того же года учения, во время которых планировалась отработка эвакуации жителей Вильнюса в случае аварии на БелАЭС.

По данным BNS, в связи с учениями самоуправление столкнулось с возражениями из кабинета министров, МВД и Министерства обороны.

Литва является самым яростным критиком БелАЭС и стремится обеспечить бойкот выхода электроэнергии с этой станции на рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса в связи с несоблюдением требований безопасности.

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