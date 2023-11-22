МВД Литвы: объединение сил департамента пожарной безопасности и муниципалитета обеспечивает большую безопасность жителей

Как указывает министерство, в ходе реализации проекта управление и функции муниципальных пожарных команд взял на себя Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

"Качественная помощь во время пожаров и других несчастных случаев должна вовремя оказываться по всей Литве. Существующая двухуровневая система пожарной безопасности не отвечает современным потребностям, неэффективна, сложна в администрировании и дороже. Инициированная нами централизованная пилотная модель была успешно реализована в Радвилишкском районном самоуправлении – результаты действительно радуют. Единую систему также опробуют Молетское и Друскининкское самоуправления", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.