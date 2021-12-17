МВД Литвы: на родину хотят вернуться 70 нелегальных мигрантов из Ирака

Ведомство отмечает, что вопрос о скорейшей отправке этих лиц вице-министр внутренних дел Арнолдас Абромавичюс обсудил с представителями иракского Министерства миграции и переселенных лиц.

"Мы ценим сотрудничество иракского правительства в выдаче документов желающим вернуться в Ирак. Стабилизации на литовско-белорусской границе также значительно способствовали репатриационные рейсы из Минска, и, конечно, остановленные еще летом рейсы из Ирака в Минск", – сказал вице-министр.

По вопросу убежища в этом году в Литве обратились около 2,5 тыс. граждан Ирака. Только четырем из них был предоставлен статус убежища, остальных ждет возвращение в страну происхождения.

Около 300 из них уже вернулись в Ирак добровольно, еще около 2 тыс. ждут возврата.

Для поощрения добровольного возвращения нелегалов на родину с 8 декабря до 20 января выделяемое им пособие повышено до 1 тыс. евро.

На этой неделе в Литве уже в четвертый раз побывали иракские консулы, которые помогают мигрантам оформить дорожные документы.

По словам представителей иракского правительства, основная цель их визитов – убедить своих граждан добровольно вернуться и не пользоваться незаконными способами проникновения в Евросоюз. Они также акцентировали необходимость усилить меры борьбы с незаконной доставкой мигрантов.