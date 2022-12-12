Как говорится в распространенном в понедельник сообщении, такое решение принято в связи с тем, что он стал гражданином Российской Федерации и не обладает правом на множественное гражданство.
Закон о гражданстве допускает двойное гражданство Литвы и другого государства только в исключительных случаях: если лицо было депортировано или выехало само по себе до 11 марта 1990 года, приобрело гражданство другого государства при рождении, является потомком граждан Литвы.
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