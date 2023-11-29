МВД Литвы и Литовская католическая церковь вместе будут оборудовать убежища в зданиях религиозного назначения

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Министерство внутренних дел (МВД) начинает сотрудничество с Литовской католической церковью. По словам министра Агне Билотайте, совместными усилиями они будут искать возможности оборудования убежищ в подходящих зданиях религиозного назначения, а также использовать инфраструктуру для установки оповещающих сирен и развития их сети в Литве.

"Сообщество католической Церкви – одно из крупнейших сообществ, до которого важно донести актуальную информацию о готовности и тем самым усилить осведомленность людей и культуру самозащиты. Вклад духовенства как в просвещении тех, кто меньше использует традиционные информационные инструменты, так и в пересмотре зданий, принадлежащих церквям, на предмет возможного оборудования укрытий очень важен", - цитируется в пресс-релизе министр внутренних дел Агне Билотайте.

Agnė Bilotaitė

Планируется, что сотрудники по обеспечению готовности Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) и самоуправлений Литвы вместе с духовенством во всех 7 епархиях Литвы (60 муниципалитетах) обсудят актуальные вопросы подготовки общин к возможным угрозам.

По итогам встреч специалисты гражданской обороны планируют непосредственно организовать семинары по готовности к чрезвычайным ситуациям для общин действующих приходов, а также согласовывать практические вопросы оборудования убежищ и оповещающих сирен с конкретными деканатами. Мероприятия будут проводиться в течение всего следующего года.

По данным ДПБС, в зданиях, принадлежащих Литовской католической Церкви, в настоящее время имеется 31 укрытие, отмеченное специальным знаком "Укрытие".

В случае чрезвычайной ситуации в них смогут временно укрыться более 10 тыс. жителей. Всего муниципалитеты отобрали 3 220 укрытий, в которых смогут разместиться более 800 тыс. (30%) жителей.

На данный момент сеть оповещающих предупредительных сирен в стране насчитывает 934 сирены. Некоторые из 197 новых сирен уже начали устанавливать в муниципалитетах.

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