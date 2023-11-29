МВД Литвы и Литовская католическая церковь вместе будут оборудовать убежища в зданиях религиозного назначения

"Сообщество католической Церкви – одно из крупнейших сообществ, до которого важно донести актуальную информацию о готовности и тем самым усилить осведомленность людей и культуру самозащиты. Вклад духовенства как в просвещении тех, кто меньше использует традиционные информационные инструменты, так и в пересмотре зданий, принадлежащих церквям, на предмет возможного оборудования укрытий очень важен", - цитируется в пресс-релизе министр внутренних дел Агне Билотайте.

Планируется, что сотрудники по обеспечению готовности Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) и самоуправлений Литвы вместе с духовенством во всех 7 епархиях Литвы (60 муниципалитетах) обсудят актуальные вопросы подготовки общин к возможным угрозам.