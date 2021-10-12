МВД: из оборудованного армией ангара во вторник выселили последних мигрантов

В понедельник из подобного ангара на заставе в Кабеляй были выселены 58 человек.

"Ни в одном из упомянутых ангаров не проживали социально уязвимые группы – беременные женщины, несовершеннолетние или семьи с детьми", – сообщил BNS представитель МВД по связям с общественностью Миндаугас Баярунас.

По его словам, из этих ангаров, которые не отапливались, людей переселили в модульные дома.

"Основная часть этих мигрантов поселена в Центре регистрации иностранцев в Пабраде", – отметил представитель МВД.

В конце сентября ведомство информировало, что из палаток переселены все проживавшие в них мигранты. В октябре сообщалось, что их переселили и из всех помещений, предоставленных самоуправлениями.

В этом году через границу с Беларусью в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них – иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.