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Из Литвы по собственному желанию уже выехал или был выслан 321 мигрант, незаконно попавший в страну через Беларусь, сообщило во вторник Министерство внутренних дел (МВД).
МВД: из Литвы выехал или был выслан 321 нелегальный мигрант
© Socialinio tinklo nuotr.

Как указывает министерство, на минувшей неделе Литву посетила делегация посольства Ирака в Варшаве – секретари Ахмед Ганим Абдулджаббар, Али Джавад Касим Альшами и Шерзад Ахмед Мохаммед.

Они помогли оформить документы и уладить формальности, необходимые для возвращения на родину 88 мигрантов.

"Часть их, 30 (человек - ред.), уже уехали в пятницу и субботу в Ирак, остальные должны улететь в течение двух недель. Кроме того, по данным на этот день, еще 77 человек хотят вернуться в страну происхождения", – говорится в сообщении МВД.

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Литва утвердила порядок добровольного возвращения. В соответствии с ним, изъявившим желание добровольно вернуться в свою страну нелегальным мигрантам Департамент миграции может предоставить финансовую помощь, если они обратятся с такой просьбой и будут сотрудничать с ведомствами.

Желающим вернуться мигрантам покупают билеты, а также выплачивают 300 евро.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4200 мигрантов.

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