Было решено до 1 октября переселить всех мигрантов во временные отапливаемые помещения.
В бывшую исправительную колонию в Кибартай переселено более 700 человек.
Как говорится в сообщении МВД, Руднинкай останется резервным местом, где при необходимости, если число нелегалов вновь внезапно вырастет, может быть оборудован лагерь из модульных домиков.
Согласно плану, будут учреждены несколько централизованных мест расселения мигрантов, адаптированных для разных потребностей.
В данный момент на пограничных заставах в Литве еще находятся 446 мигрантов, однако ни один из них не живет в палатке, утверждает министерство.
Различные группы мигрантов расселяют в на территории Пограничного училища в Медининкай и Центра расселения иностранцев в Пабраде, где установлены модульные дома.
В соответствии с соглашением с Министерством социальной защиты и труда, в данный момент социально уязвимые группы - семьи с маленькими детьми, беременные женщины, люди с недугами - поселены в Рукле, в здании Центра принятия беженцев и в лагере из модульных домов. На следующей неделе их поселят в открывающейся ночлежке в вильнюсском микрорайоне Науянинкай.
В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4,2 тыс. мигрантов. Большинство из них – граждане Ирака.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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