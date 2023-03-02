МВД: информация о подготовке к чрезвычайным ситуациям достигла более 2 млн жителей Литвы

"Впервые инициированная в Литве информационная кампания такого масштаба по гражданской обороне вызвала большую заинтересованность жителей и в значительной степени способствовала повышению осведомленности людей. Очевидно, что в условиях войны в Украине жители страны больше инвестируют в самозащиту и знания о подготовке к различным бедствиям. Именно сейчас, когда нет непосредственной опасности, самое подходящее время для подготовки, потому что во время бедствия нет времени думать, искать и готовиться, нужно действовать по четкому плану действий", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По данным министерства, актуальная информация, важная для самозащиты, публиковалась по различным каналам связи (по радио и телевидению, в интернете, социальных сетях, региональных и национальных СМИ) с целью охвата максимально широкой аудитории, от молодежи до пожилых людей.

По обобщенным данным информация о подготовке к чрезвычайным ситуациям по различным каналам связи достигла более 2 млн. жителей Литвы.

Министерство отмечает, что после запуска информационной кампании число посетителей вебсайта www.lt72.lt, посвященного подготовке к чрезвычайным ситуациям, за неделю увеличилось в 3-4 раза. В день запуска кампании посещаемость страницы подскочила до 7 раз.

На сайте www.lt72.lt жители активно интересовались, как подготовиться к конкретной чрезвычайной ситуации, что такое семейный план, какие запасы еды и воды необходимо иметь и как подготовить сумку для отъезда.

Во время кампании также увеличился спрос на обучение по вопросам гражданской обороны и живые встречи со специалистами по гражданской обороне на рабочих местах, в школах и на мероприятиях.

Министерство напоминает, что в рамках усиления гражданской обороны совместно с муниципалитетами помечены более 1800 укрытий, предусмотрена обязанность их установки в новостройках, модернизируется система сирен оповещения, планируются регулярные национальные и региональные учения по гражданской обороне, в этом году в муниципалитетах начнут работать сотрудники по обеспечению готовности.

Согласно социологическому исследованию МВД, подготовка жителей Литвы к чрезвычайным ситуациям остается недостаточной, людям не хватает навыков, необходимых для выживания.

Только пятая часть (18 проц.) жителей Литвы приготовили сумку для отъезда, а 15 проц. жителей обсудили с родственниками семейный план действий в случае чрезвычайной ситуации. Необходимые запасы на 72 часа (продукты, вода, лекарства, средства гигиены) подготовили 50 проц. жителей страны.