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Прошло больше месяца с того дня как Россия начала войну в Украине, напряжение чувствуется и в Литве. Представители власти нашей страны постоянно напоминают, что не стоит делать козлами отпущения местных русскоязычных и не надо разжигать межнациональную рознь. Однако учителям в данной ситуации приходится держать ответ даже за задания в учебниках, такое произошло в столичной гимназии, находящейся в Каролинишкес.
Мужчину возмутило задание по русскому языку, психолог рекомендует не делать из мухи слона
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В редакцию портала Delfi написал возмущенный мужчина, который сказал, что с жалобой он обратился и в Министерство науки, образования и спорта. Ему показалось неприемлемым задание, которое ребенок получил на уроке рисского языка - написать письмо другу из России.

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"Очень "интересное" задание. Весь мир объявляет санкции россии (мужчина не считает нужным писать название этого государства с большой буквы - прим. переводчика), а Литва тихонько учит писать письма "друзьям" из россии. Может, министерство могло бы распорядиться, чтобы в такой напряженный момент учителя не давали детям подобные задания, может, их можно заменить другими? Может, лучше поинтересоваться, какие песни слушают дети Украины, которые сидят в подземельях и слышат взрывы?", – писал мужчина, который заметил, что их семья приняла две украинские семьи с детьми.

Delfi обратился за комментарием к директору гимназии Сигитасу Андрайкенасу. Он объяснил, что к ним в администрацию также поступила просьба не давать детям подобные задания.

"Это первый раз когда родители поднимают вопрос преподавания русского языка. Отец, не углубляясь в ситуацию, публично указывает фамилию учителя, который сменил задание, но отец, не зная об этом, выкладывает переписку детей в мессенджере. Учитель работает по учебнику, который прошел проверку министерства, во время урока она объяснила задание и сказала, что будем писать письмо другу из Литвы. Учитель уже созвонилась с отцом и выяснила эту ситуацию", – сказал Андрайкенас.

"Министр Юргита Шюгждинене в начале марта письменно обратилась к школьным общинам с просьбой сохранять взаимоуважение, обеспечить защиту от разжигания межнациональной розни.

Важно понимать и вслух говорить, что война России против Украины - это война Путина. Наши соседи, коллеги и одноклассники – неважно, какой они национальности – невиновны в действиях агрессора. Русский язык тут тоже ни при чем, его не надо убирать из школьных программ", – ответили на заявку портала представители министерства.

Психолог Эдвардас Шидлаускас сказал, что по его мнению, не надо делать из мухи слона.

"Ведь сам русский язык не виноват, что представители этого народа делают что-то плохое. В каждом народе есть злопыхатели, были нехорошие вещи. Если мы из-за одного человека перечеркнем всю культуру, весь народ, то придется отказаться от французского языка, немецкого и от всех языков вообще.

Даже литовский придется запретить, поскольку и среди литовцев было много злых людей.

В смысле педагогики, всегда молодежь смотрит на реакцию взрослых. Если взрослый злой и растерянный, молодежь это перенимает. Если взрослый спокоен, принимает реальность, делает свое дело, то это умиротворительно действует и на молодого человека", – пояснил специалист.

"Итак, трансляция ненависти недопустима. Как я говорил, сам народ, культуру нельзя списывать со счетов из-за одного человека. Как говорят русские, "в семье не без урода". Но перечеркивать из-за этого весь народ и культуру - неадекватно.

Можно привести пример времен Второй мировой войны. В России было популярным изучать немецкий. Они очень хотели понять мышление врага и его культуру. Старая военная мудрость – если ты знаком с врагом, то не потерпишь поражения и в тысяче стычек. Поэтому важно знать врага, а как это сделать, если не знать его язык?", – вопрошал Шидлаускас.

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