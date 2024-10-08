Мужчину удивила проповедь священника: сказал прихожанам, за кого нельзя голосовать в Литве

Однако, я считаю, что ксендз сказал слишком много слов с оскорблениями в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и упомянул политиков, за которых нельзя голосовать на выборах“, – писал мужчина в письме Delfi.

„Мы пошли всей семьей помолиться за покойного человека <...>. Священник во время проповеди акцентировал связь между мужчиной и женщиной, которая описана в Священном Писании, в церковных хрониках, я как верующий с этим согласен.

В редакцию Delfi обратился граждан, который рассказал, что в минувшее воскресенье ходил на службу в утентский костел Вознесения Господня и услышал политически ангажированную проповедь. Священник сказал, по словам мужчины, чтобы люди не голосовали за Партию свободы и либералов.

Delfi обратился к настоятелю Альгису Невераускасу, который дал понять, что на самом деле призвал прихожан не голосовать за либералов, поскольку они распространяют гендерную идеологию.

„Прошу ГИК серьезно рассмотреть это письмо: конкретно это касается высказываний священника о том, за какие партии не голосовать“, – писал мужчина.

Мужчина сказал, что после этих слов хотел покинуть храм, но из уважения к покойному, которого вспоминала семья, остался.

„Бог создал мужчину и женщину - это два пола, их не может быть 50 или больше. На выборах мы не должны голосовать за Партию свободы или за либералов, которые, как и другие западные партии, пытаются пропагандировать гомосексуализм и гендеризм“.

Он сожалел, что не записал проповедь, но заверил, что ксендз сказал:

„Это вопрос церковного учения. Вообще все слово Божье [о том, что] Бог создал мужчину и женщину. Не 50 полов, а мужчину и женщину, не мужчину и мужчину – неважно, что это не нравится людям другой ориентации. Семья - основное учение Церкви и так будет, а тем более, что Ватикан издал новый документ, осудив гендерную идеологию, об этом СМИ умолчали“, – сказал настоятель.

Но не является ли это вовлечением Церкви в политику, когда говоришь, за кого не голосовать?

„В храм приходят верующие, которые придерживаются Слова Божия. (...) Или – нового заявления Ватикана, который указал, что это особенно опасно, ведь устраняет разницу между полами и всех уравнивает“, – сказал Невераускас.