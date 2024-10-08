2024.10.08 07:00

Мужчину удивила проповедь священника: сказал прихожанам, за кого нельзя голосовать в Литве

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Mišios. Asociatyvi nuotrauka
Mišios. Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Один прихожанин возмутился тем, что ксендз Альгис Невераускас в минувшее воскресенье во время службы в храме Утенского района призывал прихожан не голосовать за Партию свободы и либералов на парламентских выборах. Сам священник этого не отрицает и отмечает, что его высказывания основаны на Священном Писании. Невераускас считает, что жалоба прихожанина безосновательная.

В редакцию Delfi обратился граждан, который рассказал, что в минувшее воскресенье ходил на службу в утентский костел Вознесения Господня и услышал политически ангажированную проповедь. Священник сказал, по словам мужчины, чтобы люди не голосовали за Партию свободы и либералов.

„Мы пошли всей семьей помолиться за покойного человека <...>. Священник во время проповеди акцентировал связь между мужчиной и женщиной, которая описана в Священном Писании, в церковных хрониках, я как верующий с этим согласен.

Однако, я считаю, что ксендз сказал слишком много слов с оскорблениями в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и упомянул политиков, за которых нельзя голосовать на выборах“, – писал мужчина в письме Delfi.

Он сожалел, что не записал проповедь, но заверил, что ксендз сказал:

„Бог создал мужчину и женщину - это два пола, их не может быть 50 или больше. На выборах мы не должны голосовать за Партию свободы или за либералов, которые, как и другие западные партии, пытаются пропагандировать гомосексуализм и гендеризм“.

Мужчина сказал, что после этих слов хотел покинуть храм, но из уважения к покойному, которого вспоминала семья, остался.

Malda

„Прошу ГИК серьезно рассмотреть это письмо: конкретно это касается высказываний священника о том, за какие партии не голосовать“, – писал мужчина.

Delfi обратился к настоятелю Альгису Невераускасу, который дал понять, что на самом деле призвал прихожан не голосовать за либералов, поскольку они распространяют гендерную идеологию.

„Это вопрос церковного учения. Вообще все слово Божье [о том, что] Бог создал мужчину и женщину. Не 50 полов, а мужчину и женщину, не мужчину и мужчину – неважно, что это не нравится людям другой ориентации. Семья - основное учение Церкви и так будет, а тем более, что Ватикан издал новый документ, осудив гендерную идеологию, об этом СМИ умолчали“, – сказал настоятель.

Но не является ли это вовлечением Церкви в политику, когда говоришь, за кого не голосовать?

Laisvės partijos politikai

„В храм приходят верующие, которые придерживаются Слова Божия. (...) Или – нового заявления Ватикана, который указал, что это особенно опасно, ведь устраняет разницу между полами и всех уравнивает“, – сказал Невераускас.

„Моя проповедь была о том, что Иисус - тот, кто первым защищает женщину, показывает, что она не является собственностью мужа, которую можно убрать, изменить. Что касается равенства полов, Иисус как раз тот, кто в первую очередь защищает. Никто в мире не ставит женщину так высоко, как Церковь – Дева Мария это королева неба и земли“, – сказал священник.

Жалобу жителя и обращение в Главизбирком он оценил, как угрозу: „Попытка закрыть рот.“

ГИК намерен рассмотреть жалобу, об этом Delfi сказала пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

Vyriausioji rinkimų komisija

„ГИК в воскресенье вечером, около полуночи, получил жалобу, в котором рассказано о проповеди настоятеля утенского храма. Избиратель попросил оценить высказывания священника, который призвал не голосовать за конкретные политические партии.

Это сообщение будет передано в комиссию утенского избирательного округа, которая расскажет об обстоятельствах произнесения таких слов“, – сказала Раманавичене.

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