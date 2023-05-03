Мужчину удивила компенсация за отопление: думаю, многие были обмануты

Эдуардас из Йонавы сказал, что обратился за компенсацией в апреле. Он считает, что столкнулся с дискриминацией и необоснованным изменением условий.

"Я пошел заполнять заявку и узнал, что получу компенсацию не за 6, а за 2 месяца, а прежде говорили, что надо подать заявку до конца апреля. Сейчас выясняется, что надо было обращаться до конца отопительного сезона, чтобы получить компенсацию за весь срок. Многие люди были возмущены и почувствовали себя обманутыми. А ведь они не спешили, зная, что у них есть время до конца апреля", – сказал Эдуардас.

Представители муниципалитета Йонавского района сказали Delfi, что в соответствии с данными Соцмина, компенсацию за весь сезон получают те жители, которые обращаются до конца месяца, в который завершился отопительный сезон, т.е. до 30 апреля.

"Если этому человеку не назначили компенсацию за весь сезон, пусть еще раз обратится в отдел соцобеспечения муниципалитета, и его заявку пересмотрят", – сказано в комментарии.

В Йонаве отопительный сезон завершился 14 апреля.

Эдуардас подробно ситуацию не комментировал, но указал, что обращался после середины апреля. Возможно, произошло недоразумение.