Мужчину, подозреваемого в похищении 9-летней девочки, суд разрешил арестовать на три месяца

Как сообщили в прокуратуре, прокурор Каунасской окружной прокуратуры Миндаугас Сабайтис в среду принял участие в удаленном судебном заседании, на котором решался вопрос назначения меры пресечения.

На состоявшейся в среду пресс-конференции главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Брадунас сообщил, что суду будет предложено задержать подозреваемого похитителя девочки на три месяца. Также, по его словам, прокуратура попросит экспертов оценить психическое состояние мужчины.

Напомним, что пропавшая в Каунасе девятилетняя девочка, которую искали с воскресенья, была найдена во вторник вечером. По данным полиции, девочку подозреваемый 42-летний похититель удерживал в гараже, где он и был задержан. Мужчину задержали сотрудники "Араса". Первоначально полиция была проинформирована, что подозреваемый может быть вооружен, но на момент ареста у мужчины оружия не было.