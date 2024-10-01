Мужчине пришлось дорого заплатить за пеший переход из Калининградской области в Литву

Мардакхаев, у которого есть российское и израильское гражданство, пришел пешком через мост, ведущий из Калининградской области в Литву. На спине у него был приклеен пакет с деньгами - около 140 000 евро. Все очевидцы указали, что настроение и поведение мужчины меняется каждые несколько минут – то он вежливо просил отпустить его, то вырывал деньги из рук считавшей их сотрудницы таможни.
Мардакхаев до сих пор так и не смог объяснить, с какой целью он пришел в Литву. Сначала он утверждал, что должен был лечиться в Литве, потом стал утверждать, что врач ждал его в Германии, а из Литвы просто было удобно лететь туда.
Клайпедский окружной суд постановил, что мужчина виновен в контрабанде денег, однако, поскольку он попал в поле зрения правоохраны в первый раз, он может продолжать свой путь, только без денег.
Судья Лина Найнене назначила Мардакхаеву штраф в размере 32 250 евро. Время, проведенное под арестом оценили в 13 400 евро, поэтому Мардакхаеву осталось заплатить 19 100 евро. Кроме того, суд постановил конфисковать принесенные в Литву 140 000 евро.
В Клайпеду приехал и отец Мардакхаева. Он присутствовал на судебном заседании. Адвокату Мардакхаева Пятрасу Манцянису не удалось добиться освобождения своего подзащитного до заседаний суда.
Выяснилось, что Мардакхаев - безработный. У следователей возник вопрос, откуда у безработного 136 150 евро, 4172 долларов США и 1550 российских рублей? Мардакхаев уверял, что российские банки запросто дают большие ссуды, только не мог толком объяснить, что он заложил банкам за такие деньги – сначала говорил о доме в Москве, потом о квартире в Израиле.
Ранее Мардакхаев уже пересекал территорию Литвы транзитом. Он был зафиксирован на границе с Беларусью, потом месяц прожил в Литве, после чего на Mercedes-Benz через Шальчининкай выехал в Беларусь.
Об этой поездке мужчина не распространялся. Только подтвердил, что такое было, в машине он был пассажиром.
Мардакхаев все время повторял, что ему нужен врач, однако так и не удалось выяснить, о каком враче идет речь. Правоохрана рассмотрела данные о его здоровье и нашла записи о лечении в 2013 году.
Мужчина уверял, что тогда в Москве он стал случайной жертвой, пуля попала ему в голову, после чего у него появилось расстройство памяти. Данные расследования лишь отчасти подтверждают эту информацию – указано, что мужчина перенес операцию, но израильские врачи указали, что никаких неврологических изменений не было. К таким же выводам пришли и литовские эксперты, которые осмотрели Мардакхаева после его задержание. За „прогулку“ с большой суммой незадекларированных денег Мардакхаеву в Литве грозило лишение свободы на срок до 8 лет.
Прокурор просил приговорить обвиняемого к трем годам лишения свободы.
Вынесенный судом приговор можно обжаловать в течение 20 рабочих дней.