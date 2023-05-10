Расследование было начато в комиссариате Молетского района, им руководил прокурор Утенской участковой прокуратуры Гинтарас Чекуолис.

Заполненные обвиняемым М.М. документы на охоту вызвали подозрения у главы Утенского управления Департамента охраны окружающей среды, который несколько лет назад провел плановую проверку охотничьего клуба Молетского района. Во время проверки документов он заметил, что из них, вероятно, удалены записи. Документы были переданы Литовскому центру судмедэкспертизы. Эксперты подтвердили, что с помощью специальной химической ручки, стирающей чернила, были удалены записи, в апреле 2021 года дело было передано в Молетскую палату Утенского участкового суда.

Суд установил, что с 2014 по 2019 г. в заполненных обвиняемым документах были удалены записи. Убитых животных сначала вносили в документы, чтобы их можно было перевозить и освежевывать, а затем эти записи были удалены.

Специалисты ЛЦСМЭ указали, что была удалена информация о 34 косулях, 12 благородных оленях, 1 лосе, 11 взрослых кабанах и 36 молодых кабанах.

Департамент охраны окружающей среды предъявил иск на сумму 167 550 евро.

4 мая этого года Молетская палата Утенского участкового суда признала M.M. виновным. Суд назначил осужденному 90 суток ареста с отсрочкой на 1 год. Ему также запрещено охотиться в течение 4 лет. Суд полностью удовлетворил иск Департамента охраны окружающей среды.

Постановление суда в течение 20 дней может быть обжаловано.