Это не сделал клиент банка SEB Вацловас Р. Он обратился в редакцию Delfi и возмущался тем, что на увеличение лимита требуется несколько дней. По словам мужчины, это заставляет пользоваться наличными. Правда, от такой идеи Вацловас Р. отказался, узнав, что за обналичивание 5000 евро ему придется заплатить от 32 до 40 евро.

Мужчина сказал, что хотел перевести деньги с личного счета на счет своей компании в том же банке.

"Мой месячный лимит был 40 000 евро. Я попросил его увеличить, но мне сказали, что нужно заседание специального комитета, это займет 2 дня. А мне надо было сделать перевод прямо сейчас, а не когда-то потом. Я говорю: ведь это мои деньги, хочу перевести на другой мой счет. Оказывается, политики отказа от наличных нет. Меня побуждают идти в банкомат за наличными. Речь идет о 5000 евро", – сказал Вацловас Р.

Однако он не брал наличные. "Вы только представьте, какие проценты берут за операцию. Я договорился с клиентом. Оказывается, нужно получить одобрение какого-то комитета, чтобы Вацловас мог что-то сделать со своими деньгами", – возмущался 41-летний мужчина.

Пресс-секретарь банка SEB Ева Кульвинскайте принесла извинения за то, что не может прокомментировать конкретный случай. Однако она рассказала, как проходят такие операции.

"Стандартный лимит у нас - 4000 евро в день и 10 000 евро в месяц. Эти лимиты установлены, чтобы защитить жителей от мошенников и по другим правилам безопасности.

Если нужно больше денег, рассматривается конкретная ситуация и потребности клиента, надо обращаться в банк. При увеличении лимита есть определенные ограничения, которые зависят от того, где проходит процедура - в банке или удаленно. Удаленно можно увеличить до 15 000 евро (при использовании неквалифицированного средства идентификации) или до 30 000 (при использовании квалифицированного средства идентификации), а если лимит должен быть еще больше, надо приехать в банк", – сказала Кульвинскайте, предупредив, что такая процедура занимает несколько дней.