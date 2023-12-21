Мужчина удивлялся – куда пропадает корм из кормушки, видеокамера помогла раскрыть воришку

По словам Гедиминаса, и дочери и другим домочадцам было приятно наблюдать за птицами в кормушке.

"За раз прилетало и по 7 синиц. Однако вскоре один шарик корма исчез. Я повесил другой. Через несколько дней и его не стало. Его во дворе нашла собака. Я понял, что кто-то приходит к кормушке вечером или ночью. Повесил новый корм. Думал, что ночью прилетает большая птица и уносит корм", – рассказал мужчина.

Однажды он решил выследить вора. Оставил в кормушке много разного корма и установил видеокамеру. Долго ждать не пришлось, в объектив камеры попалась... крыса.

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что раньше в Литве жили черные крысы, но потом их вытеснили серые, черных не осталось. Значит, на видео попалась именно серая крыса. Натуралист сказал, что крысы очень умны и быстро приспосабливаются к меняющимся условиям.