Мужчина удивлялся – куда пропадает корм из кормушки, видеокамера помогла раскрыть воришку

По словам Гедиминаса, и дочери и другим домочадцам было приятно наблюдать за птицами в кормушке.
"За раз прилетало и по 7 синиц. Однако вскоре один шарик корма исчез. Я повесил другой. Через несколько дней и его не стало. Его во дворе нашла собака. Я понял, что кто-то приходит к кормушке вечером или ночью. Повесил новый корм. Думал, что ночью прилетает большая птица и уносит корм", – рассказал мужчина.
Однажды он решил выследить вора. Оставил в кормушке много разного корма и установил видеокамеру. Долго ждать не пришлось, в объектив камеры попалась... крыса.
Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что раньше в Литве жили черные крысы, но потом их вытеснили серые, черных не осталось. Значит, на видео попалась именно серая крыса. Натуралист сказал, что крысы очень умны и быстро приспосабливаются к меняющимся условиям.
"Летом они живут в полях, роют норы, а с наступлением холодов, поселяются вблизи людей. Когда птицы прилетают в кормушку, часть корма падает на землю, где ходят крысы, поэтому крысы быстро понимают, где можно найти больше еды.
Ничего плохого в том, что крысы приходят в кормушку, нет, всем зимой голодно. Но если это не нравится людям, надо переставить кормушку в такое место, куда крыса не доберется, закреплять ее надо не на суке, а, к примеру, на длинной веревке", – рекомендовал Макавичюс.