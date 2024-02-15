Мужчина снял на видео просыпающуюся от спячки енотовидную собаку

 
Алюс, гулявший в понедельник по лесу, встретил животное, которое редко появляется людям и должно быть в спячке.

Однако, скорее всего, его разбудила теплая погода. Животное выглядело очень сонным.

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