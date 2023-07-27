27 июля 2023 г. 11:02

Мужчина скончался в машине, не доехав до больницы: полиция уточнила детали происшествия

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
Управление иммунитета Департамента полиции уточнило информацию в связи с возможными незаконными действиями патрульных, не пропустивших в больницу больного мужчину. В действиях полицейских не установлены признаки служебного нарушения, поэтому было решено не начинать служебную проверку.

После оценки всех данных, выяснилось, что полиция действовала в соответствии с инструкциями. Постовые не получали информации о том, что жизни мужчины, которого везут в больницу, грозит реальная опасность, поэтому направили машину в объезд в ту же больницу.

В сообщении сказано, что сами полицейские не видели больного, они коротко пообщались лишь с женщиной, которая управляла автомобилем, она сказала, что по телефону связалась с врачами скорой, описала состояние мужчины, ей сказали, что скорая не поедет. Самим близким мужчины сказали везти его в больницу, а если в пути состояние ухудшится – вызывать скорую.

Напомним, что в то время в Вильнюсе проходил саммит НАТО, движение на некоторых улицах было ограничено.

Пропуск постороннего автомобиля на закрытую территорию мог представлять угрозу водителю автомобиля, пассажирам и кортежам. Во время инструктажа полицейских обучили правилам поведения в таких случаях. Похоже, это был не единичный случай – во всех случаях решения принимал начальник смены.

В первый день саммита НАТО в нескольких сотнях метров от Лаздинайско больницы скончался 41-летний мужчина. Полиция указала порталу, что его реанимировали врачи. Однако близкие покойного в интервью порталу 15min сказали, что дежурившие у больницы полицейские не пропустили их и велели матери везти мужчину в больницу в объезд.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полицейские действовали в соответствии с инструкциями.

"Надо понять, какими были ситуации. Едут кортежи, безопасность должна быть обеспечена безупречно. У Полуцейских были инструкции, планы и в таких ситуациях они должны были обеспечить действие планов", – акцентировал генкомиссар.

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