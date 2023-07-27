Мужчина скончался в машине, не доехав до больницы: полиция уточнила детали происшествия

После оценки всех данных, выяснилось, что полиция действовала в соответствии с инструкциями. Постовые не получали информации о том, что жизни мужчины, которого везут в больницу, грозит реальная опасность, поэтому направили машину в объезд в ту же больницу.

В сообщении сказано, что сами полицейские не видели больного, они коротко пообщались лишь с женщиной, которая управляла автомобилем, она сказала, что по телефону связалась с врачами скорой, описала состояние мужчины, ей сказали, что скорая не поедет. Самим близким мужчины сказали везти его в больницу, а если в пути состояние ухудшится – вызывать скорую.

Напомним, что в то время в Вильнюсе проходил саммит НАТО, движение на некоторых улицах было ограничено.