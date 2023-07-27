Мужчина скончался в машине, не доехав до больницы: полиция уточнила детали происшествия

После оценки всех данных, выяснилось, что полиция действовала в соответствии с инструкциями. Постовые не получали информации о том, что жизни мужчины, которого везут в больницу, грозит реальная опасность, поэтому направили машину в объезд в ту же больницу.
В сообщении сказано, что сами полицейские не видели больного, они коротко пообщались лишь с женщиной, которая управляла автомобилем, она сказала, что по телефону связалась с врачами скорой, описала состояние мужчины, ей сказали, что скорая не поедет. Самим близким мужчины сказали везти его в больницу, а если в пути состояние ухудшится – вызывать скорую.
Напомним, что в то время в Вильнюсе проходил саммит НАТО, движение на некоторых улицах было ограничено.
Пропуск постороннего автомобиля на закрытую территорию мог представлять угрозу водителю автомобиля, пассажирам и кортежам. Во время инструктажа полицейских обучили правилам поведения в таких случаях. Похоже, это был не единичный случай – во всех случаях решения принимал начальник смены.
В первый день саммита НАТО в нескольких сотнях метров от Лаздинайско больницы скончался 41-летний мужчина. Полиция указала порталу, что его реанимировали врачи. Однако близкие покойного в интервью порталу 15min сказали, что дежурившие у больницы полицейские не пропустили их и велели матери везти мужчину в больницу в объезд.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полицейские действовали в соответствии с инструкциями.
"Надо понять, какими были ситуации. Едут кортежи, безопасность должна быть обеспечена безупречно. У Полуцейских были инструкции, планы и в таких ситуациях они должны были обеспечить действие планов", – акцентировал генкомиссар.