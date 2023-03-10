Читатель, назвавшийся Эрас, сказал, что у него есть права уже 25 лет. Он решил сдать экзамен на категорию А. Процедура простая – регистрируешься на теорию и сдаешь ее. Экзамен он сдавал в конце декабря 2022 года.

Один вопрос показался мужчине абсурдным, но из-за него мужчина не сдал экзамен и подал апелляцию.

"Вопрос звучал так: "Вы едете по автомагистрали, вас клонит ко сну. Что вы будете делать?" Варианты:

1) Съеду с магистрали, остановлюсь в безопасном месте и отдохну;

2) Увеличу скорость, чтобы быстрее доехать;

3) Открою окно и впущу воздух в салон;

4) Остановлюсь на обочине и отдохну.

Я выбрал первый вариант, однако, выяснилось, что правильные варианты 1 и 3. Честно говоря, я третий вариант даже не рассматривал как серьезный, ведь у мотоцикла нет ни окна, ни салона. Если же мы говорим о современных автомобилях, то все с кондиционерами, системами климат-контроля, открытие окна напоминает 90-ые, когда все ездили, открыв окна и выставив локти", – рассказал мужчина.

Он подал апелляцию в Regitra, указав, что такой вариант ответа для тех, кто сдает экзамен на категорию A, вводит в заблуждение, ведь в мотоциклах нет окон.

"Апелляцию отклонили как необоснованную, хотя специалисты Regitra работали 21 день, чтобы отклонить ее и написать ответ: "Сонливость вызывает большая концентрация углекислого газа в воздухе, особенно в душном салоне автомобиля. Когда открываешь окно, в салон попадает воздух с меньшим количеством СО2, что снижает риск появления сонливости. Это подходит и мотоциклистам. Если мотоциклист почувствовал сонливость, он может приподнять стекло в шлеме, чтобы охладить лицо. Поэтому нельзя утверждать что вариант ответа "Открою окно и впущу воздух в салон" ввел вас в заблуждение", – цитировал ответ Regitrа мужчина.

Он сказал, что ему также рекомендовали, если он хочет, обжаловать решение в Литовской комиссии по решению административных жалоб. Он так и сделал, поскольку в ответе уже упоминался шлем, а не окно салона.

Правда, пока комиссия разбирала заявку, мужчина уже сдал экзамен, поэтому процесс был остановлен, как не имеющий никакого смысла.

Пресс-секретарь Regitrа Юстина Казрагите сказала, что водителям на экзамене дают 30 общих вопросов из Правил дорожного движения.

"Правда, группам некоторых категорий задают дополнительные вопросы: A – 5 дополнительных, а C и D (T) – по 10. Экзамен сдан, если человек правильно ответил на 80% вопросов", – сказала Казрагите, заметив, что вышеупомянутый вопрос входит в группу общих для водителей всех категорий.