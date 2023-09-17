Мужчина пожаловался на грубое отношение врачей к его матери

По его словам, заведующий отделением скорой помощи Роландас Дединас предложил абсурдный вариант. Если она сама не может подняться на 5-й этаж, на котором живет, может переехать к знакомым или снять номер в гостинице на первом этаже.

"Когда маму привезли в больницу, врачи скорой оставили ее в коридоре на произвол судьбы. Только после какого-то времени, когда врачи ее осмотрели и дали лекарства, сказали, что мама здорова и может идти домой. Из-за избыточного веса были проблемы с транспортировкой, поэтому ей предложили остаться в паллиативном отделении. Но мама отказалась, требовала оказать ей неотложную помощь", – рассказал мужчина.

Сын общался с матерью по телефону и своими ушами слышал, как одна из работниц бригады скорой помощи сказала, что женщине надо было три месяца ничего не есть и похудеть, чтобы она не была толстой, как свинья... Не лучше себя вел и персонал больницы.

У женщины был сердечный приступ, она страдала от сильных болей, не могла пошевелиться (ситуацию осложнял избыточный вес, женщина весила 200 кг). В приемное отделение ее привезли в обед.

К сожалению, исход этой истории был печальным. Меньше чем через двое суток женщина скончалась у себя дома. Причина смерти - проблемы со здоровьем, из-за которых за два дня до этого она обращалась в больницу.

Представитель больницы Дангуоле Луотене сказала журналистам, что такая пациентка с нарушением сердечной деятельности у них на самом деле была 30 августа этого года.

"Ее полностью обследовали. Результаты анализов показали, что интенсивного лечения на данный момент не требуется. После консультации врача ей предложили место в паллиативном отделении, но она отказалась. Мне сложно комментировать причины смерти женщины, ведь она наступила через несколько дней", – сказала врач.

По ее словам, женщина ночь провела в больнице, на утро чувствовала себя хорошо, больших жалоб не было. Вечером персонал больницы решал вопрос ее транспортировки домой, на помощь вызывали пожарных-спасателей. В процессе добровольно участвовал персонал больницы, был задействован и социальный работник.