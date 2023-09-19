Мужчина послушал советов "мудрецов" в фейсбуке и поел мухоморов: попал в больницу в состоянии психоза

 
ru.DELFI.lt
Greitoji pagalba, asociatyvi nuotr.
Greitoji pagalba, asociatyvi nuotr.
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
В Республиканской вильнюсской университетской больнице сейчас находится на лечении мужчина, который сам наелся красных мухоморов. 60-летний мужчина сказал, что ел ядовитые грибы от бессонницы и для улучшения состояния здоровья, сообщает lrt.lt.

Врач-токсиколог Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер-Сакалаускене сказала lrt.lt, что в больницу мужчину привезли на скорой.

"У него были галлюцинации, психомоторное возбуждение, агрессия, его трясло, он вел себя неадекватно. Он не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. У него начался психоз. Это очень тяжелое и опасное состояние. Пациента пришлось погрузить в состояние искусственной комы, провели интубацию трахеи", – сказала Лаубнер-Сакалаускене.

Мужчина, по ее словам, все еще находится в больнице. Лаубнер-Сакалаускене сказала Delfi, что в больницу редко попадают люди, которые сознательно едят ядовитые грубы. Этот мужчина поверил информации, найденной в фейсбуке, о том, что красные мухоморы помогают заснуть.

В фейсбуке уже несколько недель распространяют видео, на котором мужчина ест сушеные красные мухоморы и рассказывает, что это лекарство и пища. Видео смотрели 59 000 раз, а под ним есть комментарии, в которых сказано, что только в "системных" школах учат тому, что мухоморы ядовитые.

Однако на самом деле, в мухоморах содержится несколько ядовитых веществ - мускарин, мускаридин, мусцимол, буфотенин, иботеновая кислота (некоторые из них обладают свойствами галлюциногенов).

Musmirė
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