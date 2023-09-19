Мужчина послушал советов "мудрецов" в фейсбуке и поел мухоморов: попал в больницу в состоянии психоза

Врач-токсиколог Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер-Сакалаускене сказала lrt.lt, что в больницу мужчину привезли на скорой.
"У него были галлюцинации, психомоторное возбуждение, агрессия, его трясло, он вел себя неадекватно. Он не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. У него начался психоз. Это очень тяжелое и опасное состояние. Пациента пришлось погрузить в состояние искусственной комы, провели интубацию трахеи", – сказала Лаубнер-Сакалаускене.
Мужчина, по ее словам, все еще находится в больнице. Лаубнер-Сакалаускене сказала Delfi, что в больницу редко попадают люди, которые сознательно едят ядовитые грубы. Этот мужчина поверил информации, найденной в фейсбуке, о том, что красные мухоморы помогают заснуть.
В фейсбуке уже несколько недель распространяют видео, на котором мужчина ест сушеные красные мухоморы и рассказывает, что это лекарство и пища. Видео смотрели 59 000 раз, а под ним есть комментарии, в которых сказано, что только в "системных" школах учат тому, что мухоморы ядовитые.
Однако на самом деле, в мухоморах содержится несколько ядовитых веществ - мускарин, мускаридин, мусцимол, буфотенин, иботеновая кислота (некоторые из них обладают свойствами галлюциногенов).