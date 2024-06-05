Мужчина после отпуска заметил, что его автомобиль был поцарапан в аэропорту: виновных не найти

В социальных сетях люди делятся сообщением мужчины, который рассказал, что после отдыха в Турции заметил, что его автомобиль, оставленный на многоэтажной стоянке Unipark около Вильнюсского аэропорта, был поцарапан. Мужчина надеялся, что на платной стоянке его машина будет в безопасности.
Он рассказал, что сразу же обратился к администрации Unipark, чтобы ему разрешили доступ к записям видеокамер.
Однако представители компании принесли извинения и сообщили, что на их стоянке есть лишь две камеры - на въезде и выезде, других камер нет.
„Я думаю, лучше выбирать обычную стоянку под открытым небом, зато там больше видеокамер“, – писал водитель.
Журналист Delfi связался с представителем Unipark Лауринасом Глобисом, который сказал, что в таких случаях компания всегда пытается помочь в поисках виновника. Однако он подтвердил, что на стоянке нет оборудования, которое дополнительно обеспечивает безопасность, а по его словам, исследования показали, что безопасность парковки не особенно волнует и самих водителей, поскольку платить придется больше.
„Мы хотим подчеркнуть, что стоянки Unipark предназначены как для кратковременной, так и для долгосрочной парковки, они помогают водителям экономить время, когда его нет на поиск места парковки на улице. На стоянках действует такой же порядок, как и на платных стоянках в городе или около торговых центров. На стоянках Unipark не сообщается о том, что они охраняются“, – сказал Глобис.
По его словам, компания постоянно оценивает возможность совершенствования услуг, но установка видеокамер приведет к подорожанию услуги, а водители не склонны больше платить за парковку.
„Если ситуация изменится и появится потребность в безопасной парковке, мы оценим такую возможность“, – сказал представитель Unipark.