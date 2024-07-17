2024.07.17 15:49

Мужчина поехал в Беларусь и застрял в очереди: уму не постижимо столько времени провести без нормальных условий

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Пересечение границы Литвы и Беларуси становится все более сложной задачей, а в жару может стать серьезным испытанием. Читатель Delfi сказал, что за 7 часов на КПП автомобиль проехал всего несколько сотен метров, а условия ожидания ненормальные. По данным служб, положение в Медининкай часто меняется, очереди увеличились, но потоки меньше прежних.

Читатель Николай в письме Delfi сказал, что 5 июля ехал в Беларусь, спешил, но застрял на границе.

„На людей всем наплевать. Я приехал к КПП 5 июля, в 16 ч. очередь была 2,7 км, так показывал Google, сейчас 23 ч., за 7 ч. продвинулся на 400 м, так до границы придется стоять двое суток“, – писал он.

По его словам, водителям легковушек приходится туго.

„Это уму непостижимо столько времени просидеть в легковом автомобиле, без нормальных условий: туалета, горячей еды, на солнце и т.д. (…). Если бы не надо было срочно ехать, развернулся бы и поехал в Вильнюс, но надо, в Минске беременная жена, роды вот-вот начнутся – специально раньше еду из командировки“, – сказал мужчина.

Николай не ответил на вопрос, когда ему все же удалось пересечь границу.

Delfi обратился в три ведомства, чтобы узнать, как обстоят дела в Медининкай. Все напомнили, что в Литве осталось всего два КПП на границе с Беларусью. Упоминают и другие причины очередей.

Дирекция погранпунктов указала, что она отвечает только за сами КПП, а не за магистральную дорогу, на которой стоят очереди. Она заметила, что не может повлиять на работу Службы охраны госграницу и таможни.

Eismo spūstis

„В последнее время в выходные наблюдаются большие очереди, увеличивается поток машин, однако дирекция не анализирует причины. Сейчас на границе с Беларусью действуют всего два КПП – в Медининкай и Шальчининкай“, – сказал представитель дирекции Римантас Шаткаускас.

Он заметил, что инфраструктура недавно обновлена.

„Рядом с КПП и на его территории есть туалеты. Однако дирекция не отвечает за магистральный путь до КПП. На самой дороге есть туалеты. Дирекция поставками еды не занимается, однако около КПП есть несколько заведений общепита“, – сказал Шаткаускас.

Литовская таможня отмечает, что она не раз информировала об очередях на границе.

„Очереди стоят не только в Литве, но и в других странах ЕС, у которых есть границы с третьими странами, поскольку и в других странах были закрыты КПП на границе с Россией и Беларусью. Действующих КПП стало меньше.

Кроме того, Литовская таможня, как и таможни других стран ЕС, выполняет международные санкции и контролирует поток грузов. Из-за очередей не планируют ослабить внимание к контролю, напротив, контроль ужесточается“, – сказано в комментарии.

Muitinės departamentas – konfiskuotos prekės

Таможенный департамент отмечает, что в последнее время увеличился поток автомобилей из Литвы в Беларусь, о ситуации информирована СООГ.

„Возможно, это результат введенных с 4 июня Польшей ограничений, для тех, кто едет в Беларусь с TAX Free. Также число машин увеличивается в праздники и в период отпусков. По данным КПП в Медининкай 5 июля через границу за 24 ч. проехали 240 легковых транспортных средств“, – сказано в комментарии.

„Очередь легковых машин с 5 июля всегда остается в 2 км, данные не меняются“, – прибавила таможня.

СООГ отмечает, что ее задача - проверка документов на КПП.

„Очереди легковых и грузовых машин есть всегда. О 5 июле точно ничего сказать не можем, но, вероятно, было около 200 легковых автомобилей, которые хотели выехать в Беларусь. В последнее время очереди есть, например 11 июля, в 8 ч. стояли около 300“, – сказал пресс-секретарь службы Гедрюс Мишутис.

10 июля машин было 270, 9 – 480. Однако иногда очереди бывают небольшими.

Medininkų pasienio kontrolės postą dviračiais kertantys baltarusiai

Мишутис назвал причины образования очередей.

„Таможня стала применять ограничения на вывоз роскошных автомобилей из Литвы (по году выпуска, ценности и т.д.) около Медининкского КПП в частных дворах ставили те, которые не вывезли. Так если бы и они стояли в очереди, как это было недавно – так очереди были бы на 40% больше“, – сказал собеседник.

По его словам, большая часть людей, которые едут в Беларусь - ее граждане.

„И видимо они курсируют постоянно, немалая часть - те, кто работает в странах ЕС, они возвращаются на родину. Это первый момент. Второй – из-за санкций ограничен вывоз попавших под санкции товаров (…).

Бывают такие ситуации, что белорусы медленно принимают автомобили. Я не говорю, что всегда, но из-за разных причин образуются очереди“, – подытожил Мишутис.

Vilkiko vairuotojas

Он также упомянул ситуацию с tax free в Польше, сказал, что это сделало Польшу менее привлекательной, поляки не возвращают налоги.

Кроме того, Мишутис отметил, что потоки выезжающих в Беларусь белорусов за год сократились на 33%, а граждан Литвы - на 65%.

„С 984 000 до 661 000 с небольшим. Минус 33%“, – сказал он.

„Путешественникам рекомендуем планировать направление отпуска и необходимых поездок планировать с учетом очередей на границе с Беларусью. Контроль, связанный с санкциями, вероятно останется до окончания войны в Украине.

The Republic of Belarus

Очереди формируются во всех странах ЕС“, – сказано в комментарии.

„Мы рекомендуем, если нет каких-то особых причин – тут решает сам человек – отказаться от таких поездок. Предупреждений было много. Больше года говорят, что в эту страну ездить опасно, рискованно и т.д.

КПП всего два. Поэтому, как пишет человек, приходится стоять на жаре в таких условиях, какие есть“, – сказал Мишутис.

Delfi напоминает, что с 00.00 ч. 18 июля 2024 г. в Литву не будут впускать легковые автомобили на белорусских номерах.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии