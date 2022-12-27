Читатель Delfi рассказал, с какими проблемами столкнулся.

"После смерти близкого поминальной трапезой все не заканчивается. Оказывается, даже во время интернета, некоторых услуг приходится ждать. В некоторых ситуациях не может помочь и банк.

Начнем с того, что при оформлении наследства по закону у наследников есть три месяца на обращение к нотариусу и подачу документов. Один из документов - справка из банка, в котором у покойника был счет. Недостаточно зайти в любое отделение. Нужна регистрация, хотя время карантина прошло.

По интернету записаться не удалось, пришлось звонить. Консультант записал на следующий день. На месте выяснились интересные моменты - банк не может дать справку сразу же. Видимо это сложная задача, узнать, сколько денег было на счету у конкретного клиента. Даже банкомат дает чек в считанные минуты. Тут ждать пришлось 14 дней. Но и это не все.

Оказывается, эта справка на листе формата A4 стоит 15 евро. Через две недели получаю справку. Еще через две получаю право на наследование. Снова пытаюсь зарегистрироваться в банк. Не удалось сделать это по интернету.

Еду в ближайшее отделение, жду в очереди у информации. Удалось записаться, но снова только в другое отделение и черед 4 дня.

Передаю работнику банка документ о праве на наследство. Кажется, все, но куда там. Мне заявляют, что деньги на мой счет переведут в течение 15 рабочих дней.

Обычно перевод денег занимает не больше часа.

Мне говорят - такой порядок.

Через несколько дней звоню в банк, чтобы узнать, сколько времени переводят деньги в таких случаях, мне говорят - "В течение 30 дней".

Интересно, что банк делает с этими деньгами, если так болезненно с ними расстается? Ну, подожду, я работаю, зарабатываю. Однако темпы обслуживания меня разочаровали", – pписал мужчина.

Пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс пояснил процедуру.

"В таких случаях банк выдает специальную справку, которую нотариус использует для выдачи документов. В справке указаны данные не только о средствах покойного на счету и всех видах вкладов, но и о лимите кредитной карты. Банк предоставляет и другие данные об имуществе покойного в банке, о его обязательствах - о ценных бумагах, договорах о пенсионном накоплении, обязательствах перед банком по кредитам и др.

Итак, это не просто справка об остатке денег на счету.

По данным Swedbank, ежемесячно банк получает 1300-1400 заявок на выдачу таких справок и 1700-1800 заявок на перевод денег наследникам", – сказал Абрашкявичюс.