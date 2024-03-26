Мужчина на самокате мчался по Вильнюсу со скоростью 100 км/ч

В социальных сетях начали обсуждать это происшествие. Одни писали, что это нарушение Правил дорожного движения, другие, что, наверное, самокат зарегистрирован, застрахован, с техосмотром и может участвовать в движении. Третьи заметили, что человек на самокате ехал по одной из самых оживленных дорог города, по второй полосе, а не ближе к правому краю дороги, как требуют ПДД.

Однако было видно, что это не обычный электросамокат, который, по закону, не должен развивать скорость больше 20 км/ч.

Delfi обратился за комментарием в Департамент полиции. Его представители сказали, что комментировать что-то по видео сложно, но есть правила, которые водители не должны нарушать.