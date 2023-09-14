Мужчина купил ребенку билет на автобус и удивился: пришлось платить дважды

"Мы по интернету купили два билета: один для взрослого, один для школьника. В автобусе водитель попросил показать ученический. Когда мы предъявили, он сказал, что ученический этой школы не действует.

Мы сказали, что дата нормальная, но нам ответили, что на конкретную школу скидки не распространяются. Пришлось покупать второй билет, как взрослому. Я обратился к администрации сайта и спросил, почему нет доступной информации о правилах действия скидок для школьников? Мне ответили, что это требования самой компании Busturаs. Я обратился к ним, но мне ничего толком не объяснили. Так мы два раза заплатили за билет, а почему - нам никто не объяснил. Также список школ, которые могут получить скидку, публично не представлен", – сказал Витаутас.