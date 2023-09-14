Мужчина купил ребенку билет на автобус и удивился: пришлось платить дважды

Читатель Delfi Витаутас рассказал, что это результат того, что он купил ребенку билет со скидкой.
"Мы по интернету купили два билета: один для взрослого, один для школьника. В автобусе водитель попросил показать ученический. Когда мы предъявили, он сказал, что ученический этой школы не действует.
Мы сказали, что дата нормальная, но нам ответили, что на конкретную школу скидки не распространяются. Пришлось покупать второй билет, как взрослому. Я обратился к администрации сайта и спросил, почему нет доступной информации о правилах действия скидок для школьников? Мне ответили, что это требования самой компании Busturаs. Я обратился к ним, но мне ничего толком не объяснили. Так мы два раза заплатили за билет, а почему - нам никто не объяснил. Также список школ, которые могут получить скидку, публично не представлен", – сказал Витаутас.
Delfi обратился в компанию Busturаs. Они указали, что все есть в правилах и повторили.
"За деятельность перевозчиков на большое расстояние следит Литовская администрация безопасности транспорта. Мы выполняем договор с этим ведомством. Одна из функций ЛАБТ: "установка порядка возмещения перевозчикам недополученных средств за действующие льготы".
В соответствии с правилами, билет со скидкой может купить только Пассажир с действующим документом, дающим право на скидку. Правила действия льгот устанавливает не наша компания, а государственная. Информация о правилах компенсации есть на сайте www.ltsa.lt и на нашем сайте.
Напоминаем, что за правильный выбор билетов со скидкой отвечает сам покупатель, поэтому перед тем, как купить билет со скидкой, надо ознакомиться с правилами.
Списка школ, ученики которых могут ездить со скидкой, нет, поскольку в правилах сказано, кто может получить скидку.
В соответствии с 5 ст. действующих правил, право на скидку есть:
4. Право на покупку одноразового или месячного именного проездного билета с 50% скидкой на автобусы дальнего следования, поезда, паромы и т.д. есть у детей 7-10 лет.
7. Учеников школ, работающих по специальным программам - 50% на на автобусы дальнего следования, поезда, паромы и т.д. и 80% на билеты автобусов местного назначения (пригородные)".
Список специализированных школ есть в интернете – как на нашем сайте, так и на сайте администрации", – указали работники Busturаs.