Мужчина купил машину, но не может ее зарегистрировать: в Regitra настоящий бардак

В редакцию Delfi обратился читатель, который сказал, что все началось с того, что он решил купить машину в Каунасе. Он заплатил деньги, зарегистрировал куплю-продажу, осталось зарегистрировать документы в Regitra. Однако выяснилось, что все не так просто.

„Мы не можем забрать машину, потому что не удается попасть в Regitra и зарегистрировать договор о купле-продаже - нет мест. Сейчас все повисло в воздухе. Второй день едем из Рокишкиса в Каунас, пока нет регистрации, не можем забрать машину. Курьез в том, что Regitra не выполняет свою работу. Человек - ее заложник“, – сказал Аудрюс, рассказавший, что уже несколько раз ездил регистрировать машину в Каунас, в отделение Regitra на Раудондварисском шоссе.