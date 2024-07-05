Мужчина купил машину, но не может ее зарегистрировать: в Regitra настоящий бардак

В редакцию Delfi обратился читатель, который сказал, что все началось с того, что он решил купить машину в Каунасе. Он заплатил деньги, зарегистрировал куплю-продажу, осталось зарегистрировать документы в Regitra. Однако выяснилось, что все не так просто.
„Мы не можем забрать машину, потому что не удается попасть в Regitra и зарегистрировать договор о купле-продаже - нет мест. Сейчас все повисло в воздухе. Второй день едем из Рокишкиса в Каунас, пока нет регистрации, не можем забрать машину. Курьез в том, что Regitra не выполняет свою работу. Человек - ее заложник“, – сказал Аудрюс, рассказавший, что уже несколько раз ездил регистрировать машину в Каунас, в отделение Regitra на Раудондварисском шоссе.
По его словам, он не одинок, таких людей - масса. Мужчина заметил, что нынешний порядок напоминает бардак.
Delfi связался с представителями Regitra, пресс-секретарь компании Лукас Восилюс указал, что теплое время года – один из самых интенсивных сезонов, торговля машинами в это время активизируется.
„В это время года в живой очереди в некоторых отделениях приходиться стоят в длинных очередях. Поэтому мы просим клиентов пользоваться услугами в интернете или регистрироваться на визит заранее“, – сказал он.
По его словам, Каунас - второе по величине отделение в Литве, обслуживающее много людей, там есть два отделения – на Раудондварисском шоссе, 234B и проспекте В.Кревес, 120.
Больше всего клиентов на проспекте В.Кревес бывает в первый день работы (отделение работает со вторника по субботу). Та же ситуация на Раудондварисском шоссе, первый день работы этого отделения - понедельник.
„Поэтому, если есть такая возможность, планируйте приезд в другой день, если вы не зарегистрированы на визит. На проспекте В.Кревес можно зарегистрироваться на визит с 10 июля., на Раудондварисском шоссе - с 12 июля“, – сказал Восилюс.
Если надо зарегистрировать автомобиль из-за границы, то на проспекте В.Кревес ближайшая дата - 17 июля, на Раудондварисском шоссе - 18 июля.
„Можно, регистрировать машину в порядке живой очереди в менее загруженном отделении, например, в Пренай, Йонаве, Кайшядорисе“, - сказал пресс-секретарь.
Он рекомендует тем, кто не может зарегистрировать документы по интернету, бронировать время визита заранее, чтобы не пришлось ждать в очередях.