Мужчина хотел уничтожить сорняки, а в результате испортил газон: таков результат совета консультанта

Две недели назад читатель портала поехал в Senukai и обратился к консультанту с просьбой подобрать ему средство от сорняков на газоне. Он просил такой вариант, который не повредит газон.
Мужчина купил указанное средство, разбавил его по инструкции и опрыскал газон. Через несколько дней он увидел, что газон безнадежно испорчен.
„Я позвонил соседке, которая занимается ландшафтным дизайном, она мне сказала, что на самом деле купленное мной средство уничтожается все растения“, – сказал читатель.
По его словам, заново выложить рулоны газона будет стоить 2000–3000 евро.
Представители Kesko Senukai Lithuania сказали, что судя по фото, читатель портала обработал средством весь газон.
„В инструкции производителя сказано, что препарат надо использовать только против сорняков. Производитель подчеркивает, что средство надо разбавить водой и раствором обработать сам сорняк. В инструкции сказано, что очень важно, чтобы раствор не попал на другие растения, кроме того, указано, что нельзя им обрабатывать всю поверхность газона“, – сказано в комментарии компании.
Ситуацию оценила и Государственная служба по защите прав потребителей.
По словам ее представителя Дали Малинаускене, предприниматель обязан предоставить покупателю ясную информацию.
„Эта ситуация довольно сложная, вероятно, покупатель купил препарат, на котором была инструкция или другая важная информация с предупреждениями. Покупатель обязан ознакомиться с инструкцией и соблюдать ее указания“, – подчеркнула Малинаускене.
Читатель портала уверяет, что инструкции не было ни в упаковке, ни на ней – была только емкость, пропорции указаны на упаковке.
Малинаускене сказала, что сторонам предложили решить проблему путем компромисса.
Если мирно ее решить не удастся, покупатель может повторно обратиться в службу для решения спора.
„Покупатель должен предоставить как можно больше доказательств того, что получил консультацию, указать, кто ее предоставил“, – заметила представитель службы.
Позже читатель сообщил Delfi, Senukai обещали прислать специалиста, который оценит стоимость восстановления газона.