Мужчина, эвакуирующий людей из Харькова: поведение жителей вызывает у нас беспокойство

"Я был очень удивлен, приехав из Киева и Одессы, которые бомбят, во Львов. Здесь люди спокойно ходят по улицам, пьют кофе. Но пока они пьют кофе, например, в Харькове в 100 м от моего друга падает бомба, – рассказал молодой человек. – Мой психотерапевт рассказала, что вчера был первый день с начала войны, когда она плакала. Плакала потому, что оказывала помощь детям из Бучи. Детям, которые были изнасилованы. Одни пьют кофе, а другие общаются с изнасилованными в Буче детьми".

До войны Виталий Бандура занимался своим бизнесом, А сейчас он координатор и один из создателей организации Rescue NOW UA.

Vitalii Bandura © Asm. albumas

Последние 1,5 года он жил в Киеве, но 23 февраля 2022 года приехал со своей девушкой в Одессу. О войне им сообщили члены семьи, позвонив по телефону. Вся семья Виталия сразу же эвакуировалась из Харькова, он сам уехал из Одессы в небольшой городок на западе Украины. Там он остановился у друзей и занялся эвакуацией жителей из Харькова в Полтаву и Днепр. Кроме того, они привозят в город гуманитарную помощь (еду, одежду, горючее).

В команде Виталия две группы волонтеров. Всего - 100 человек. Они готовят харьковчанам горячую еду. Еще 90 человек работают удаленно из безопасных зон Украины - это координаторы, работники колл-центра. Сначала в организации было только двое молодых людей – Виталий и Мишель.

"Был третий день войны, – вспоминает Виталий. – Я позвонил моему другу Мишелю, он находился в Харькове. Он сказал, что едет в машине, эвакуирует людей. Я сказал, что знаю людей, которые хотят эвакуироваться, и что нашел еще один автомобиль. Так все и началось".

Найти помощь было легко. Нашли еще одну машину, вызвались помочь друзья. Вскоре они поняли, что одновременно управлять машиной и координировать все другие действия сложно. Поэтому Виталий и еще один его друг Игорь (до войны был актером) занялись координацией действий, Игорь - один из 90 волонтеров работающих удаленно.

Charkivas © Nexta

Все время войны волонтеры работаю без передышки. Виталий рассказал, что некоторых волонтеров сложно уговорить отдохнуть.

"Некоторые работают без перерыва с самого начала войны. Начинается работа в 6 ч. утра, заканчивается в 2 ч. ночи. Они почти не спят", – тяжело вздыхает Виталий.

Он рад, что необходимая помощь появляется сама – украинцы сейчас объединились как никогда. Легко найти как человеческие ресурсы, так и транспорт.

"Вся страна – огромная община. Первый раз я чувствую себя частью большой общины. Раньше я никогда себя так не чувствовал, – сказал Виталий. – Раньше каждый украинец был индивидуалистом, занимался своим делом, отвечал "не мешай мне". А сейчас все живут ради одной цели".

Moteris Charkive gaminasi maistą. Mieste tuo metu buvo nutrūkęs dujų tiekimas AFP / Scanpix

Молодой человек со своей командой эвакуирует не только людей, но и домашних животных, а также животных из зоопарка.

"Вчера я видел видео, на котором создатель зоопарка сказал, что не знает, как эвакуировать хищников, сказал, что, видимо, придется их усыпить. Я послал видео в наш общий чат, можно было видеть, как пошел процесс. Друзья связались с владельцем зоопарка, организовали транспорт. Кроме того, нашли другие зоопарки, из которых надо было эвакуировать животных. Здорово, что мы можем помочь. Пока эвакуация в процессе, но животных не пришлось усыплять", – рассказал Виталий.

По его словам, желающих помочь много, но немного людей, которые принимают такую помощь. Основная задача группы – эвакуация жителей Харькова, в котором оккупанты бомбят жилые дома. Но большая часть жителей не хочет уезжать, а уехавшие прежде, возвращаются домой.

"Мне сообщили, что люди стали возвращаться, но это пока нельзя делать. В СМИ мало говорят о ситуации в Харькове, может показаться, что там стало безопаснее, но это не так, – подчеркнул Виталий. – Люди возвращаются, а потом понимают, что надо эвакуироваться. Мои друзья сообщают о том, что в Харьков едет немало машин, но нас это беспокоит, эти люди уже завтра могут оказаться в убежищах, тогда нашей команде будет сложнее помочь им. Мы пытаемся говорить с людьми, объяснить им, что это плохая идея. У нас есть большой колл-центр. Мы также договариваемся и о встрече с психологом-психотерапевтом, чтобы она научила членов команды говорить с людьми, чтобы они поняли - возвращаться пока рано", – рассказал основатель Rescue NOW UA.

Мало того, часть людей не уехала из Харькова. Они отказываются эвакуироваться. В их числе – бабушка Виталия, живущая под Харьковом.

"Она не хочет уезжать. Говорит, что примет любой сценарий. Мне тяжело говорить об этом, – сказал он. – Она говорит, что у нее все есть, и еда и лекарства. Надеюсь, все будет хорошо. Иногда сложно убедить люде покинуть свой дом".

Виталий сказал, что примерно половина украинцев отказывается уезжать.

"Они все игнорируют, но только потому, что не хотят оставлять свой дом", – заметил он.

По его словам, ситуация в Харькове критическая. Город переживает гуманитарную катастрофу, там не хватает самого необходимого. "Поэтому мы каждый день увеличиваем масштабы помощи", - сказал он.

Кроме того, волонтеры покупают все необходимое сами в Украине. Оказывается, европейская гуманитарная помощь до Украины не доходит.

"Кажется, что в Украину присылают много посылок с помощью из Европы, но большая их часть попадает в администрации городов. Я до сих пор не слышал, чтобы люди обращались за помощью в муниципалитеты", - сказал он, заметив, что не представляет, как эту помощь распределяют.

"Я знаю только, что нам трудно найти бесплатную помощь. Однако у нас есть партнеры, которые нам помогают. Вчера партнер из Франции доставил большую машину с необходимыми вещами, но это единичный случай, – заметил молодой человек. – Было бы лучше если бы мы получали помощь раз в неделю или в две. Но этого нет, мы все делаем сами".

Виталий сказал, что ему повезло, и он не видел ничего ужасного. "Когда я был в Одессе, началась бомбежка. Я слышал звуки взрывов, но не видел. Но я видел много видео, которые присылали друзья. Видел столько всего, что иногда бывает тяжело заснуть", – сказал волонтер.

Он рассказал, что эвакуация людей ведется непрерывно.

Основатель Rescue NOW UA рассказал, что волонтеры за это время вывезли больше 2100 человек и 140 животных. За время деятельности они доставили 105 т гуманитарных грузов.