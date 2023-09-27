Мужчина даже не понял, что стал сообщником мошенника: сам не получил ни цента, но может попасть в тюрьму

В соответствии с предъявленными сейчас обвинениями, в декабре 2021 г. он взял в Fiberta в аренду компьютер стоимостью 2500 евро, но не намеревался платить за аренду и возвращать компьютер. В январе 2022 г. в той же компании он взял в аренду 5 ноутбуков (общая их стоимость 9000 евро). В мае 2022 г. Гилюс в Ecoservice взял в аренду и не вернул заборы на сумму 35 000 евро. В еще одной компании он взял в аренду два тепловизора (стоимость 5000 евро). Все это он делал не от своего имени, а, прикрываясь компанией Endoinvest, директором которой был Каткаускас.

Однако после обращения журналистов, правоохрана занялась этой личностью – возбуждено дело, которое было передано в Вильнюсский участковый суд. Мошенник уже был судим 12 раз. Он участвовал в заседании удаленно, поскольку находится в колонии. Интересно, что в декабре 2020 г. он был приговорен к 10 годам лишения свободы, но в 2021 году его отпустили из колонии, дав условное заключение, а он снова вернулся к своим прежним аферам.

Delfi писал о мошеннике Саулюсе Гилюсе, полиция нехотя занялась расследованием его преступлений, сначала хотела, чтобы обманутые им люди сами обращались в суд и добивались правосудия.

"Мне показалось, что Саулюс приятный человек, умный, тактичный. Я позвонил Марите и спросил, может ли она принять его на ночлег. По пути мы поговорили, я упомянул, что занимаюсь проектами по строительству, а водителем работаю редко. Саулюс посмеялся и сказал, что сам осуществляет строительные проекты в Восилюкай. Я обрадовался, что смогу получить консультации", – вспоминал Каткаускас.

Каткаускас живет в Лаздинеляй, у него есть соседка - вдова Марите, у которой большой собственный дом, где она время от времени привечает знакомых.

"Саулюс Гилюс сел в мою машину и попросил немного подождать, потому что не решил, куда поедет. Я видел, что человека что-то тяготит, спросил, что случилось. Он сказал, что приехал по работе из Шяуляй , но забыл документы и ему негде ночевать", – рассказал он.

Каткаускас предоставляет услуги подвоза. С Гилюсом он познакомился несколько лет назад, когда подвозил его с вокзала.

"Нет, я вину не признаю, – заявил в суде Каткаускас. – Все, что я услышал в обвинительном акте - новость для меня. За исключением одного эпизода, все там неправда. Сейчас я расскажу, как все было на самом деле".

Каткаускас согласился дать такую справку. И это стало решающим фактором, так он попался в сети. Он попросил Каткаускаса стать директором Endoinvest, поскольку сам еще был на условном сроке, тот согласился.

У Гилюса была лишь одна просьба - ему нужна была справка, что он будет принят на работу. Тогда его досрочно выпустят на волю.

"Я сказал, что плохо с финансированием, акционер белорус не находит денег. Саулюс сказал, что может нас проконсультировать, что у него есть знакомые, что удастся оживить наш проект", – рассказал Каткаускас.

"Он сказал, что у него неприятности, его задержали, поскольку с бывшим партнером по бизнесу были разногласия из-за зарплат, что партнер его обидел, не заплатил деньги, а он забрал из его офиса какие-то компьютеры. За это полиция задержала Гилюса, – сказал Каткаускас. – Мне показалась ситуация понятной, у меня самого случались разногласия с партнерами".

Но потом новый знакомый пропал, на звонки не отвечал. Каткаускас почти забыл о нем, когда тот позвонил.

"Я убедился в его компетентности", – сказал он.

На следующий день Каткаускас отвез Гилюса и его партнера по бизнесу из Беларуси в Восилюкай.

Именно Endoinvest и стала компанией, от имени которой Гилюс брал в аренду компьютеры, заборы, тепловизоры.

"Ни о каких сделках я ничего не знал. Компьютерами я вообще никогда не пользовался, я – руководитель старой закалки, – сказал Каткаускас. – Я знаю лишь одно из того, что прочитала прокурор. Поскольку услуги архитектора стоят дорого, Саулюс сказал, что если бы у него был нормальный компьютер, он мог бы сам все сделать. Надо взять компьютер в аренду. Мы поехали на ул. Жальгирё, выел какой-то человек, дал мне бумагу на подпись. Саулюс сказал, не переживай, я буду платить за аренду".

Каткаускас уверяет, что больше ни в каких сделках не участвовал. Ему на телефон только приходили просьбы ввести код Smart-ID, что он и делал.

"Я даже не знал, под чем подписывался", – сказал он.

Такая доверчивость Каткаускаса удивила судью Аушру Рагялене: "Вы делали то, что вам говорил Гилюс? Вы - директор компании, понимали, что ответственность на вас?"