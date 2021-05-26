Мужчина болел коронавирусом в феврале, а денег из "Содры" не получил до сих пор

Собеседник сказал Delfi, что его послали в командировку из Литвы,, поэтому застрахован он был в Литве. 1-7 февраля он там болел коронавирусом и не мог работать.
"Сначала я думал, что простыл, поэтому думал, что за выходные станет лучше. Лекарства не помогли. К сожалению, в понедельник стало хуже, врач диагностировал коронавирус", – сказал он. Мужчина взял больничный.
Но в Литве ему до сих пор не выплатили деньги за время болезни. "Содра" сказала, что не получила больничный от моего семейного врача в Вильнюсе, он должен был представить его задним числом. Я его информировал, что болел коронавирусом, просил представить документ.
Врач сказал, чтобы я предъявил результат теста на COVID-19. Я все сделал - ответы с переводом на литовский язык", - сказал мужчина.
Врач сказал, что оформил больничный и переслал в "Содру". "Содра" уверяет, что ничего не получала.
Меня попросили предъявить medical report, выданный шведским врачом, я это сделал. После этого мне написали, что доказательств болезни не хватает", – рассказал мужчина, который не понимает, какие еще нужны доказательства.
Представители "Содры" с сожалением отметили, что не могут комментировать конкретную ситуацию из-за действия закона защиты персональных данных.
"Если возникают сомнения в обоснованности выплаты, то специалисты "Содры" могут запросить дополнительные документы. Жители, которые лечились не в Литве, должны представить выписку из медицинских документов (medical report)", – сказано в ответе.
Если человек вернулся больной и продолжал лечение в Литве, то он должен связаться со своим лечащим врачом.
Если после подачи документов выясняется, что их недостаточно, пособие по болезни не назначается. Но если потом представить все положенные документы, то заявку пересматривают заново и принимают соответствующее решение. Статус назначения пособия можно проверить на своей странице в "Содре" www.sodra.lt/gyventojui.
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