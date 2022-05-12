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14 мая Музей им. Самуэля Бака и экспозиция Холокоста объединяются для участия в Музейной ночи. Только во время этого культурного мероприятия можно будет увидеть два эксклюзивных экспоната. В экспозиции, посвященной Холокосту, можно будет увидеть платок узницы Каунасского гетто и Штуттгофа Диты Шперлингене-Зупавичене. Посетители Музея им. С.Бака увидят картину "Точки зрения" (1998).
Samuelio Bako ir Holokausto ekspozicijoje bus pristatyti unikalūs eksponatai
Samuelio Bako ir Holokausto ekspozicijoje bus pristatyti unikalūs eksponatai
© Organizacijos archyvas

В 16 ч. состоится спектакль любительского театра из Укмергского центра культуры по пьесе Дайвы Чепаускайте "Я тебя забыла". В пьесе рассказывается об истории любви еврейки и литовца, которые жили в Каунасе, в межвоенной Литве.

В 18 ч. состоится лекция профессора Исторического факультета ВУ Юргиты Вербицкене "Миф о ритуальном убийстве: чему верить и что о евреях рассказывали христиане". Это живучий миф, который часто использовали для запугивания общества.

В Музейную ночь авторскую выставку "Истории Вильнюса" представит фотограф Саулюс Паукштис. Для печатания снимков использована коричневая печать Van Dyke Brown. Встреча с Паукштисом состоится в 19.30 ч.

Посетителей приглашают и на тематические экскурсии.

В 18:30 ч. Юрий Грейсман в экспозиции, посвященной Холокосту проведет экскурсию на русском языке, во время которой ознакомит с аспектами Холокоста в Литве.

В 20 ч. в Музее им. С.Бака состоится экскурсия с художником Юргитой Яцкявичюте "Символы в творчестве Самуэля Бака".

В 20.30 ч. экскурсию по этому музею на русском/краинском языках проведетe музеевед из Украины Елизавета Мухник.

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