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Музей культуры и идентичности евреев Литвы планировали открыть в Вильнюсе осенью 2022 года, однако откроется он только через год, сообщает Минкульт.
MO muziejus
MO muziejus
© Organizatoriai

В комментарии сказано, что из-за общей ситуации в строительном секторе работы по обустройству музея на улице Пилимо в бывшей гимназии "Тарбут" проходят медленнее.

"Затянулись процессы согласования работ между подрядчиком, заказчиком и Центральным агентством управления проектами, но, как мы упоминали, проект продолжается, надеемся, что осенью следующего года посетители смогут прийти в музей", – сказано в сообщении министерства.


По данным Минкульта, в административном здании работы завершены, сейчас их будут проводить в экспозиционных помещениях.

Проект осуществляется на деньги Евросоюза еврейским музеем Виленского Гаона.

Цель музея – в привлекательной и современной форме раскрыть своеобразный феномен еврейской культуры и искусства, вклад евреев-эмигрантов из Литвы в развитие мировой культуры и науки, характерные черты истории евреев Литвы.

Министерство в июне сообщало, что в течение 4 лет в Вильнюсе планируется открыть два музея, связанных с наследием евреев Литвы и Холокостом.

До 2025 года планируется открыть мемориальный музей Холокоста в Литве и Вильнюсского гетто.

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