Музей денег приглашает заняться поиском животных на деньгах

Музей денег начал информационную кампанию под лозунгом „Бродишь среди городских джунглей? Познакомься с животными в Музее денег“.

„Приглашаем посетителей заглянуть к нам и познакомиться с историей денег в Литве и во всем мире, осмотреть экспозицию и испробовать интерактивные развлечения. Мы хотим, чтобы люди, которые летом развлекаются в городе, не только считали деньги, но и познакомились с их разнообразием“, – сказала глава Музея денег Аста Равайтите-Кучинскене.

На этот раз раз можно увидеть деньги Литвы и разных стран мира, на которых использовались или используют изображения животных и птиц.