2024.07.05 09:43

Музей денег приглашает заняться поиском животных на деньгах

 
ru.DELFI.lt
Pinigų muziejus
Pinigų muziejus
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Музей денег Центробанка Литвы приглашает жителей ознакомиться с экспозицией с животными. В музее можно будет увидеть изображения зверей и птиц, пресмыкающихся, рыб и насекомых на деньгах в разных странах мира, пишет портал madeinvilnius.lt.

Музей денег начал информационную кампанию под лозунгом „Бродишь среди городских джунглей? Познакомься с животными в Музее денег“.

„Приглашаем посетителей заглянуть к нам и познакомиться с историей денег в Литве и во всем мире, осмотреть экспозицию и испробовать интерактивные развлечения. Мы хотим, чтобы люди, которые летом развлекаются в городе, не только считали деньги, но и познакомились с их разнообразием“, – сказала глава Музея денег Аста Равайтите-Кучинскене.

На этот раз раз можно увидеть деньги Литвы и разных стран мира, на которых использовались или используют изображения животных и птиц.

30 лет назад в Литве использовали талоны с изображением животных. Знаете ли вы, сколько из 15 животных, изображенных тогда на талонах, внесены в Красную книгу? Какая страна на юбилейной монете достоинством в 2 евро изобразила национальную птицу Литвы или какое животное в Зимбабве изображено на банкноте в 100 триллионов долларов?

На эти и другие вопросы вам помогут ответить работники музея во время экскурсий.

Экскурсии в Музее денег бесплатные.

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