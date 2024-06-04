Мусорные контейнеры у памятника Цемаху Шабаду в Вильнюсе вызвали возмущение, их убрали

В социальной сети Facebook об этом написал известный деятель искусства Саулюс Паукштис, его информацией стали делиться другие вильнюсцы.
Паукштис был возмущен тем, что так обходятся со скульптурой одного из самых характерных скульпторов Вильнюса Ромуальдаса Квинтаса, кроме того, это делают в центре Старого города, на территории бывшего гетто. Муниципалитет убрал контейнеры.
„Из-за реконструкции теплосетей контейнеры невозможно обслуживать на их прежнем месте. Поэтому подрядчик должен был переставить их, чтобы жители могли сортировать мусор, а работники коммунального хозяйства - вовремя вывозить мусор. Мы сожалеем в связи со сложившейся ситуацией, принятое решение было неверным“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Цемах Шабад (1864 – 1935 гг.) – еврейский врач, ученый, общественный деятель, лидер общины, гуманист, прототип главного героя сказки Корнея Чуковского „Доктор Айболит“. Скульптура на территории гетто была установлена в 2007 г.