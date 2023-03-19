Муниципальные выборы в Литве завершились: завершается подсчет голосов

Выборы советов и мэров в Литве

В Вильнюсском районе интрига продолжаетсяПосле подсчета результатов на 53 из 54 участков Вальдемар Урбан (Избирательная акция литовских поляков - Союз христианских семей) имеет 50,16 процента голосов, а социал-демократ Роберт Духневич - 49,11 процента голосов.

В Шилуте на третий срок переизбран В. ЛауринайтисВ Шилутском районе во втором туре муниципальных выборов на третий срок переизбран кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Витаутас Лауринайтис, он набрал 59,0 проц. голосов избирателей.На втором месте остался представитель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Жигимантас Курлянскис с 39,1 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Шилутского районного самоуправления 10 мандатов получил Союз демократов "Во имя Литвы", 6 мандатов – Социал-демократическая партия Литвы, 4 мандата – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, по 2 мандата – партия "Свобода и справедливость" и Партия регионов Литвы, 1 мандат – Движение либералов.

К. Тубис рад победе на выборах и надеется, что оппоненты не будут просить о проведении новых выборов в АникщяйИзбранный мэр Аникщяйского района, кандидат от Союза крестьян и зеленых Литвы Кястутис Тубис раз победе и надеется, что оппоненты, проигравшие во втором туре выборов, не будут обжаловать результаты в суде."Я думаю, что у моих соперников не будет (оснований – ELTA) для обжалования. У них были все возможности, все время для агитации, раздачи материала, посещения коллективов", - в воскресенье вечером журналисту LRT сказал К. Тубис.По данным ГИК, мэром Аникщяйского района стал "аграрий" К. Тубис, набравший 51,9 проц. голосов избирателей, его оппонент, социал-демократ Дайнюс Жегялис набрал 45,8 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Аникщяйского районного самоуправления 7 мандатов получил Союз крестьян и зеленых Литвы, по 5 мандатов – социал-демократы и консерваторы, по 4 мандата – Союз демократов "Во имя Литвы" и Движение либералов.

В Биржайском районе победил социал-демократ К. КнизикявичюсНа выборах мэра Биржайского района победил представитель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Кястутис Книзикявичюс. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов на всех 32 избирательных участках Биржайского района, он набрал 63,4 проц. голосов.Кандидат от политического комитета "Возрождение Биржай" Кястутис Исакас набрал 34,9 проц. голосов.В ходе первого тура выборов, состоявшегося 5 марта, в совете Биржайского районного самоуправления 7 мандатов получили социал-демократы, 5 мандатов – политический комитет "Возрождение Биржай", 4 мандата – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, 3 мандата – Движение либералов, по 2 мандата – Союз демократов "Во имя Литвы", Партия труда, Союз крестьян и зеленых Литвы.

На выборах мэра Клайпеды победил А. ВайткусПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), мэром Клайпеды избран член политического комитета "Верны Клайпеде" Арвидас Вайткус. Он набрал 61,6 проц. голосов избирателей.Кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Аудрюс Пятрошюс набрал 36,9 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Клайпедского городского самоуправления 8 мандатов получил политический комитет "Верны Клайпеде", по 7 мандатов – партия "Свобода и справедливость" и Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, по 3 мандата – Движение либералов, Союз крестьян и зеленых Литвы и Социал-демократическая партия Литвы.

В Вильнюсе все ясно: мэром столицы становится Валдас Бенкунскас.После подсчета результатов 143 из 156 участков у него 51,15% голосов, а у Артураса Зуокаса - 47,55%.

Мэром Калварии станет Н. ШидлаускасПосле подсчета голосов на всех избирательных участков Калварийского самоуправления, стало известно, что мэром станет представитель политического комитета "Добиваться вместе" Нериюс Шидлаускас.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Н. Шидлаускас набрал 68,3 проц. голосов избирателей, его оппонент, кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Каролис Бабяцкас – 29,8 проц. голосов.В ходе первого тура выборов, состоявшегося 5 марта, в совете Калварийского самоуправления 5 мандатов получил Союз демократов "Во имя Литвы", 4 мандата – Союз крестьян и зеленых Литвы, по 3 мандата – Социал-демократическая партия Литвы и политический комитет "Добиваться вместе", по 2 мандата – Партия труда, Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Движение либералов.

Зуокас поздравил БенкунскасаА. Зуокас признал поражение и поздравил Бенкунскаса. Он также подтвердил журналистам в штабе, что будет участвовать в выборах в Сейм.

Отрыв в Вильнюсе увеличивается: у Валдаса Бенкунскаса 51,3% голосов, а у Артураса Зуокаса - 47,4% голосов. Подсчитаны результаты 138 из 156 избирательных участков.

Мэром Мажейкяйского района станет социал-демократ Р. МатулайтенеПосле подсчета голосов на всех избирательных участках Мажейкяйского района стало известно, что мэром этого района станет социал-демократ Рута Матулайтене.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), она набрала 55,3 проц. голосов избирателей, ее конкурент, представитель Партии зеленых Литвы Линас Мемис набрал 43,4 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Мажейкяйского районного самоуправления 9 мандатов получили социал-демократы, по 5 мандатов – Союз крестьян и зеленых Литвы и Партия зеленых Литвы, 4 мандата – консерваторы, по 2 мандата – Союз демократов "Во имя Литвы" и партия "Свобода и справедливость".

В Вильнюсе отрыв увеличивается: после подсчета результатов 127 из 156 избирательных участков у Валдаса Бенкунскаса 50,66% голосов, а у Артураса Зуокаса - 48,02% голосов.

В Вильнюсском районе разница совсем невелика - все может измениться: по данным 47 из 54 участков Вальдемар Урбан (Избирательная акция литовских поляков - Союз христианских семей) набрал 51,19 процента голосов, а соцдем Роберт Духневич имеет 48,06 процента голосов.

В Висагинасе на выборах мэра победил действующий городской голова Эрландас Галагуз, представляющий Союз крестьян и "зеленых". По данным Главной избирательной комиссии, за него проголосовали 53 проц. избирателей, его соперница от парти "Свобода и справедливость" Даля Штраупайте набрала 47 проц. голосов.

В Укмергском районе победил кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Д. ВарнаВо втором туре муниципальных выборов в Укмергском районе победил кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Дарюс Варна.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за него проголосовали 67 проц. избирателей, кандидат от Партии труда, действующий мэр Укмергского района Роландас Яницкас набрал 31,9 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшегося 5 марта, в совете Укмергского районного самоуправления 10 мандатов получил Союз демократов "Во имя Литвы", 5 мандатов – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, 4 мандата – Партия труда, по 3 – Союз крестьян и зеленых Литвы и Социал-демократическая партия Литвы.

В Тракайском районе победил действующий мэр А. ШатявичюсНа выборах мэра Тракайского района победил действующий мэр, представитель Движения либералов Андрюс Шатявичюс. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов на всех 27 избирательных участках Тракайского района, либерал А. Шатявичюс набрал 62,3 проц. голосов.Его оппонент, представитель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ярослав Наркевич набрал 35,9 проц. голосов.В ходе первого тура выборов, состоявшегося 5 марта, в совете Тракайского районного самоуправления 10 мандатов получило Движение либералов, 6 мандатов - Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, 5 мандатов – Социал-демократическая партия Литвы, по 2 мандата – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Союз крестьян и зеленых Литвы.

На выборах мэра Вильнюса наступил переломный момент: в настоящее время, после подсчета результатов 117 из 156 избирательных участков, кандидат от консерваторов Валдас Бенкунскас уже лидирует, набрав 50,08 процента голосов.Он обогнал Артураса Зуокаса (партия "Свобода и справедливость"), который набрал 48,6 процента голосов.

В Юрбаркасе на второй срок переизбран С. МоцкявичюсВо втором туре муниципальных выборов в Юрбаркасе победил действующий мэр, самовыдвиженец Скирмантас Моцкявичюс.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), С. Моцкявичюс набрал 55,0 проц. голосов. Его оппонент, кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Дайварас Рыбаковас набрал 42,6 проц. голосов.В ходе первого тура выборов, состоявшегося 5 марта, в совете Юрбаркского районного самоуправления 5 мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы, по 4 мандата – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Союз крестьян и зеленых Литвы, по 3 мандата Союз демократов "Во имя Литвы" и комитет "Твой голос за Юрбаркский край", по 2 мандата – Партия регионов Литвы, Движение либералов и партия "Свобода и справедливость".

В. Бендаравичюс сохранил пост мэра ПагегяйНа выборах мэра Пагегяй победил действующий мэр города, представитель "Движения либералов" Вайдас Бендаравичюс. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов на всех 11 избирательных участках Пагегяй, либерал В. Бендаравичюс набрал 58,8 проц. голосов.Второй кандидат, представитель Партии регионов Литвы Кястутис Комскис набрал 39,7 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшегося 5 марта, в совете Пагегяйского самоуправления 6 мандатов получило Движение либералов, 4 мандата – Партия регионов Литвы, 3 – Союз крестьян и зеленых Литвы, 2 – Социал-демократическая партия Литвы, по 1 – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Партия труда.

Результат в Вильнюсе почти равный: по данным 99 из 156 избирательных участков кандидат от консерваторов Валдас Бенкунскас набрал 48,99%, а А. Зуокас - 49,66%.

В Кайшядорском районе победил Ш. ЧеснаПосле подсчета голосов на всех избирательных участках во втором туре выборов мэра Кайшядорского района стало известно, что мэром этого района стал кандидат от Движения либералов Шарунас Чесна.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Ш. Чесна набрал 61,1 проц. голосов избирателей, его оппонент, представитель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Витянис Томкус – 37,2 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Кайшядорского районного самоуправления по 6 мандатов получили либералы и консерваторы, 4 мандата – социал-демократы, по 3 мандата – Союз крестьян и зеленых Литвы и Партия регионов Литвы, 2 мандата – Партия зеленых Литвы, 1 – Партия труда.

В Радвилишкском районе уверенно лидирует представитель социал-демократов К. РачкаускисНа выборах мэра Радвилишкского района уверенно лидирует представитель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Казимерас Рачкаускис.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), полученным с 23 из 28 участков, К. Рачкаускис лидирует, набрав 63,6 проц. голосов избирателей.Его оппонент, представитель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Йоланта Маргайтене, по данным ЦИК, набрала 34,8 проц. голосов.В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшегося 5 марта, в совете Радвилишкского районного самоуправления 6 мандатов получила партия СО-ХДЛ, 5 мандатов – СДПЛ, по 3 мандата – Союз демократов "Во имя Литвы", Союз крестьян и зеленых Литвы и Партия регионов Литвы, по 2 – Движение либералов и Партия труда, 1 мандат – Партия зеленых Литвы.

Мэром Паневежского района стал социал-демократ А. ПоцюсПосле подсчета голосов на всех избирательных участках Паневежского района стало известно, что мэром этого района станет кандидат от Социал-демократической партии Литвы Антанас Поцюс.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), А. Поцюс набрал 57,4 проц. голосов избирателей.Его конкурент, представитель Союза крестьян и зеленых Литвы Эдмундас Толюшис набрал 40,8 проц. голосов.В совете Паневежского районного самоуправления 9 мандатов получили "аграрии", 7 мандатов – социал-демократы, 4 – консерваторы, по два мандата – Союз демократов "Во имя Литвы" и либералы, один – Партия труда.

В Лаздийском районе лидирует А. МишкиненеПосле подсчета голосов на более чем половине избирательных участков во втором туре выборов мэра Лаздийского района, похоже, что действующий мэр, кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Аусма Мишкинене продолжит работу на этом посту.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в настоящее время подсчитаны голоса на 21 участке из 25. Лидирующая А. Мишкинене набрала 64,5 проц. голосов, ее оппонент, представитель Христианского союза, бывший мэр Лаздийского района Артурас Маргялис – 34,49 проц. голосов.В ходе первого тура выборов, состоявшегося 5 марта, А. Мишкинене набрала 44,81 проц. голосов избирателей, А. Маргялис – 29,07 проц.В совете Лаздийского районного самоуправления 9 мандатов получил Союз демократов "Во имя Литвы", 6 мандатов – Христианский союз, по 2 мандата – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Социал-демократическая партия Литвы, по 1 мандату – Союз крестьян и зеленых Литвы и Партия регионов Литвы.

Напряжение в Вильнюсе нарастает. После подсчета результатов на 79 из 156 участков: Артураса Зуокаса - 50,95 процента, Вадаса Бенкунскаса - 47,7 процента, разница продолжает уменьшаться.

Данные Вильнюса после подсчета 60 из 156 участков: Артурас Зуокас - 52,61 процента, Валдас Бенкунскас - 46,01 процента, разница продолжает уменьшаться.

В Электренай явный лидер – либерал Г. РаткявичюсПо прелиминарным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в Электренай к победе приближается кандидат от "Движения либералов" Гедиминас Раткявичюс.Голоса подсчитаны на 10 участках из 15, Г. Раткявичюс набрал 67,6 проц. голосов.Второй кандидат на пост мэра Электренай – член Партии свободы Силва Лянгвинене – пока набрала всего 30,9 проц. голосов.До сих пор город возглавлял представитель "Движения либералов" Кястутис Вайтукайтис.

В Клайпедском районе, похоже, Б. Маркаускас сохранит пост мэраПосле подсчета голосов более чем на половине избирательных участков Клайпедского района, похоже, что действующий мэр, кандидат от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Бронюс Маркаускас продолжит работу на посту мэра.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), полученным с 26 из 34 участков Клайпедского района, лидирует Б. Маркаускас с 71,8 проц. голосов, его оппонент, представитель Движения либералов Юстас Рушкис, по предварительным данным, набрал 26,67 проц. голосов.В ходе первого тура выборов 5 марта кандидат от СКЗЛ Б. Маркаускас набрал 48,99 проц. голосов, кандидат от Движения либералов Ю. Рушкис – 18,76 проц.В совете Клайпедского районного самоуправления 11 мандатов получил СКЗЛ, 6 мандатов – Движение либералов, по 3 мандата – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Союз народа и справедливости (центристы, народники), по 2 мандата – Социал-демократическая партия Литвы и Союз демократов "Во имя Литвы".

В Шяуляйском районе лидирует "аграрий" Чесловас ГрейчюсПосле подсчета голосов на большей части избирательных участков Шяуляйского района, лидер очевиден – здесь значительно лидирует "аграрий" Чесловас Грейчюс.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в настоящее время подсчитаны голоса на 30 из 39 участков Шяуляйского района. Лидирующий Ч. Грейчюс набирает 74,3 проц. голосов.Второй кандидат в Шяуляйском районе – социал-демократ Дарюс Симонавичюс – на данный момент набрал 24,3 проц. голосов.

На выборах мэра Кельмеского района к победе приближается И. ПеткявичюсПосле подсчета голосов на более чем половине избирательных участков во втором туре выбором мэра Кельмеского района, похоже, что действующий мэр, кандидат от партии "Порядок и справедливость" Ильдефонсас Петкявичюс продолжит работу на этом посту.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в настоящее время подсчитаны голоса на 27 из 35 участков. Лидирующий И. Петкявичюс набирает 73,3 проц. голосов, его оппонент – представитель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Стасис Йокубаускас – 25,3 проц. голосов.В ходе состоявшегося 5 марта первого тура муниципальных выборов кандидат от партии "Свобода и справедливость" И. Петкявичюс набрал 49,7 проц. голосов, представитель СДПЛ С. Йокубаускас – 15,15 проц.В Кельмеском районном самоуправлении 10 мандатов получила партия "Свобода и справедливость", 6 – СДПЛ, по 2 мандата – Союз крестьян и зеленых Литвы, Движение либералов, Партия зеленых Литвы и Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, 1 мандат – Союз демократов "Во имя Литвы".

До 22.00 воскресенья стали известны 14 новых мэров.

Борьба в Вильнюсе крайне напряженная – разрыв между Артуром Зуокасом и Валдасом Бенкунскасом увеличился: по результатам 27 из 156 избирательных участков кандидат от консерваторов В. Бенкунскас имеет 44,63%, а А. Зуокас – 54,1%.

В Юрбаркском районе уже определился победитель. Данные представили 23 избирательных участка из 29. Побеждает Скирмантас Моцкявичюс - 58,63 процента. За ним следует консерватор Дайварас Рыбаковас - 41,37 процента.

В Паневежском районе голоса почти подсчитаны. Данные представили 39 участков из 40. Побеждает Соцдем Антанас Поцюс - 59,70 процента. "Крестьянин" занял второе место - 40,30 процента.

В Вильнюсе кандидат от консерваторов Валдас Бенкунскас догоняет Артураса Зуокаса: 45,98% у В. Бенкунскаса и 52,72% у А. Зуокаса после подсчета результатов 15 из 156 избирательных участков.

Драма в Вильнюсском районе - после подсчета данных 14 из 54 участков кандидат от социал-демократов Роберт Духневич догоняет лидирующего Вальдемара Урбана. У В. Урбана 56,51% голосов, у Р. Духневича 42,57% голосов избирателей.

Социал-демократы в Радвилишкисе и Мажейкяй заявляют о победе"Объявляем настоящую победу в Радвилишкисе (кандидат Казимерас Рачкаускис - Delfi), поздравили и выпили минеральной воды. А в Мажейкяй мы знаем, что еще не все подсчитано, но мы видим голоса не только сельской местности, но и городской, и считаем, что победила и наша кандидат Рута Матулайтене. Это означает, что в наших рядах будет еще одна женщина-мэр", - прокомментировал Delfi заместитель председателя Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс.

В Висагинасе, подсчитав данные 6 из 16 избирательных участков, лидирует кандидат Эрландас Галагуз с 52,31% голосов. На втором месте кандидат от партии "Свобода и справедливость" Даля Штраупайте, набравшая 46,19% голосов.

Победитель в Кельмесском районе уже ясен. Данные предоставили 27 округов из 35. Уверенно побеждает представитель партии "Свобода и справедливость" Ильдефонсас Петкявичюс с 74,36 процента. Соцдем Стасис Йокубаускас – второй (25,64%).

В Вильнюсе кандидат от консерваторов Валдас Бенкунскас догоняет Артураса Зуокаса (партия "Свобода и справедливость"), но последний все равно побеждает: 40,34% у В. Бенкунскаса и 58,39% у А. Зуокаса после подсчета результаты 9 из 156 участков.

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/tiesiogiai-is-partijos-laisve-ir-teisingumas-stabo-zuoko-komentaras.d?id=92840387

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/tiesiogiai-is-tevynes-sajungos-lietuvos-krikscioniu-demokratu-stabo.d?id=92840365

Выборы, возможно, придется повторить в 2 самоуправленияхПравда, несмотря на то, что второй тур выборов уже состоялся, еще не ясно, не придется ли избирателям в Аникщяй и Висагинасе снова вернуться к урнам для голосования. После того как ГИК с выборов в этих районах сняла некоторых прошедших во второй тур кандидатов, а затем вновь вернула их, в публичном пространстве появились предложения провести повторные выборы в Аникщяй и Висагинасе.Такое предложение высказала и премьер Ингрида Шимоните.Окончательные результаты выборов определяются Главной избирательной комиссией (ГИК) после рассмотрения всех жалоб. Ее решение об окончательных результатах выборов официально публикуется в Реестре правовых актов не позднее 7 дней после дня выборов.

В Клайпеде - первые результаты. Из 54 участков данные представили 2. Выигрывает Арвидас Вайткус - 64,51 процента. Второй консерватор Аудрюс Петрошюс – 35,49%.

После подсчетов на 1 из 156 избирательных участков Вильнюса лидирует Артурас Зуокас (Партия свобода и справедливость), набравший 64,94 процента голосов. Второй Валдас Бенкунскас с 33,86 процента.

В день выборов "Белые перчатки" зафиксировали более 100 нарушений на избирательных участках: больше всего – в Тракайском районеВ день выборов наблюдатели "Белых перчаток" зафиксировали более 100 нарушений на избирательных участках. Организация также получила около 70 сообщений о возможных нарушениях на выборах от жителей, говорится в пресс-релизе.Добавляется, что в полицию передано два сообщения о возможном подкупе избирателей."Белые перчатки" вместе с "Debunk.org" также подали жалобу в Центральную избирательную комиссию в связи с предполагаемым случаем, когда видимость контента, размещенного в "Facebook" некоторыми кандидатами, могла быть искусственно увеличена.В сообщении указывают, что до 19 часов независимые наблюдатели посетили более 250 участков в 21 самоуправлении, где проходит второй тур выборов. Фиксируются тенденции, аналогичные первому туру выборов: плохо опломбированные урны, неиспользуемые черные листы, предназначенные для обеспечения защиты данных, избирателям необоснованно разрешалось входить в кабины для голосования не по одному."Больше всего нарушений зафиксировано в Тракайском районе (85 проц. ото всех посещенных участков), в Вильнюсе (почти 73 проц.), в Укмергском районе (более 66 проц.), в Шилутском районе (56 проц.). В среднем нарушения фиксируются почти на каждом втором участке", - говорится в сообщении организации.

В воскресенье до 18.00 час. явка на выборах составила 42,3 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра до 18.00 час., в дни досрочного голосования и в день выборов, всего проголосовали 42,3 проц. избирателей.В воскресенье до 18.00 час. свою волю на выборах выразили 32,25 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 3,86 проц. пункта меньше.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 18.00 час. явка была на 0,54 проц. пункта выше.

"Белые перчатки": больше всего нарушений фиксируется в Вильнюсе и Тракайском районе К 15.00 час. наблюдатели "Белых перчаток" уже посетили почти 150 участков в более чем половине муниципалитетов, где проходит второй тур выборов. Также от жителей поступило более 40 сообщений о возможных нарушениях на выборах, сообщает общественная организация.После того как "Белые перчатки" бросили большие силы для обеспечения прозрачности выборов в Вильнюсском районе, количество зафиксированных на данный момент нарушений здесь, по сравнению с остальными участками, на которых побывали "Белые перчатки", – одно из самых малых — несоответствия обнаружены на каждом пятом участке.По сравнению с количеством посещенных участков, больше всего нарушений зафиксировано в Тракайском районе (почти на всех участках), в городе Вильнюсе (нарушения зафиксированы примерно на 70 проц. участков, которые посетили наблюдатели), в Биржайском и Мажейкяйском районах (примерно на 67 проц. посещенных участков).Независимые наблюдатели за выборами отмечают, что комиссии на некоторых участках пренебрегают требованиями, установленными в Книге организатора выборов и иных документах, с которыми комиссии должны быть ознакомлены: сегодня уже зафиксировано 25 случаев ненадлежащего опечатывания избирательных урн, 19 случаев необеспечения комиссиями защиты данных, так как не использовались выданные для этой цели черные листы для прикрытия списков избирателей, а также другие единичные нарушения. В большинстве случаев участковые избирательные комиссии с вниманием относятся к замечаниям наблюдателей, тем не менее бывают случаи, когда обоснованная просьба исправить ошибки игнорируется.Об ошибках, допускаемых комиссиями при проведении выборов, также сообщают и граждане. В настоящее время от жителей получено примерно столько же сообщений о работе членов комиссии, сколько сообщений о политической рекламе в период запрета на агитацию. Этим не только подтверждаются отмеченные наблюдателями нарушения, но и выявляется интересная тенденция – некоторые участковые комиссии о надлежащем проведении выборов заботятся меньше, чем сами избиратели.

Зампред ГИК: вернулись 69 из 100 избирателей, проголосовавших в первый день досрочного голосования в АникщяйИз ста избирателей, отдавших свои голоса в первый день досрочного голосования в Аникщяй, вернулись 69, говорит заместитель председателя Главной избирательной комиссии (ГИК) Андрюс Пуксас."В первый день досрочного голосования в Аникщяй голосование не было гладким (…) 64 вернувшихся проголосовали заранее, 5 проголосовали в день выборов. Надеемся, что и остальные избиратели также придут голосовать", – сказал А. Пуксас на состоявшейся в воскресенье пресс-конференции.По данным ГИК, сегодняшнее голосование в Аникщяйском районе проходит гладко, а явка к 15.00 час. составила 38,99 проц.А. Пуксас также сообщил, что и в Висагинасе все проходит гладко."Как вы знаете, именно Аникщяй и Висагинас были теми самоуправлениями, из-за которых возникали определенные вопросы. На данный момент хочу порадоваться, что у нас нет серьезных жалоб отсюда", — сказал он.Явка избирателей в Висагине к 15.00 час. составила 38,67 проц.

ГИК о выборах: по данным на 15.00 час. получена 21 жалоба, полиция начала 3 досудебных расследованияПо данным на 15.00 час. в воскресенье Главная избирательная комиссия (ГИК) получила 21 жалобу касательно проходящего второго тура выборов мэров, сообщил заместитель председателя Андрюс Пуксас.Он также сообщил, что к полудню в полицию поступило 51 сообщение, начаты 3 досудебных расследования."На короткий номер поступило 252 звонка, но подавляющее большинство (более 200) касались вопроса о том, где избиратель должен голосовать в день выборов", – добавил А. Пуксас.На этих муниципальных выборах мэры избираются во втором туре в 34 литовских муниципалитетах.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

В воскресенье к 15.00 час. явка на выборах составила 34,72 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 15.00 час. всего проголосовали 34,72 проц. избирателей.В воскресенье к 15.00 час. свою волю на выборах выразили 24,67 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 3,21 проц. пункта ниже.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 15.00 час. явка была на 0,11 проц. пункта выше.

Жители рассказали, по каким критериям выбирали мэровЖители Вильнюса и Вильнюсского района, опрошенные Delfi в воскресенье, рассказали, как они выбирали кандидата в мэры и было ли трудно принять решение. Все в Вильнюсском районе единогласно соглашаются, что интрига будет.https://www.delfi.lt/video/aktualijos/viniaus-miestas-ir-rajonas-renka-merus-ivardijo-ar-buvo-sunku-apsispresti.d?id=92839175

Блинкявичюте: хотелось бы, чтобы избранный мэр Вильнюса видел всех жителей столицыКак уверяет председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте, она хочет, чтобы будущий мэр Вильнюса видел всех жителей столицы, учитывал тех, кто меньше зарабатывает, и решал их проблемы."Мне бы очень хотелось, чтобы избранный мэр Вильнюса видел весь Вильнюс, всех людей, проживающих в Вильнюсе. Потому что есть люди очень богатые, но большинство живет на средний или минимальный доход, поэтому проблемы необходимо решать и учитывать всех людей, не выделяя ни одного. Этого и хочу пожелать", – сказала В. Блинкявичюте в воскресенье после голосования во втором туре выборов мэра.По мнению политика, будущий мэр должен прислушиваться к сообществам граждан и ожиданиям людей, чего, как считает политик, очень не хватало при принятии решений о сужении улиц в Вильнюсе."Хотелось бы, чтобы будущий мэр прислушивался к сообществам, пожеланиям и ожиданиям людей. Даже тогда, когда улицы были озеленены и сужены, возможно, слишком мало прислушивались к сообществам и взвесили, как придется жить. Хочу пожелать, чтобы каждый политик видел, слышал, прислушивался к людям и лишь потом принимал решения", – сказала социал-демократ.Между тем, говоря о результатах в Вильнюсском районе, В. Блинкявичюте не скрывала радости и пояснила, что люди готовы к переменам и хотят их."Поэтому они проголосовали за Роберта Духневича, нашего кандидата на пост мэра Вильнюсского районного самоуправления, поэтому я им очень благодарна и надеюсь, что будут хорошие решения и результаты", – пояснил депутат Европарламента.Наконец, на вопрос о том, сколько, по ее мнению, будет избрано мэров из социал-демократов во втором туре, политик ответила, что она – плохой оракул, но заявила, что во втором туре будут избраны мэры от СДПЛ."В первом туре выборов 10 наших мэров победили в первом туре, сейчас борются 13. Но после первого тура подумала, что я – плохой оракул. Тогда я думала, что наши победят, может быть, в пяти, с осторожностью предполагала, что может в шести муниципалитетах. Вечером думала, может в 8, но победили в 10. Так что сейчас я не хотела бы говорить, сколько именно будет, но чувствую, где точно будут и у нас, социал-демократов, будет больше мэров после второго тура", – подчеркнула В. Блинкявичюте.

В воскресенье к 14.00 час. явка на выборах составила 31,59 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 14.00 час. всего проголосовали 31,59 проц. избирателей.В воскресенье к 14.00 час. свою волю на выборах выразили 21,54 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 2,62 проц. пункта ниже.

В воскресенье к 13.00 час. явка на выборах составила 28,04 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 13.00 час. всего проголосовали 28,04 проц. избирателей.Воскресенье к 13.00 час. свою волю на выборах выразили 17,99 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 1,09 проц. пункта ниже.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 13.00 час. явка такая же.Самая высокая явка избирателей наблюдается в Пагегяй и Игналинском районе, где к 13.00 час. всего проголосовали 43,55 проц. и 41,64 проц. избирателей.Самая низкая явка наблюдается в Паневежском и Шяуляйском районах, соответственно 17,64 проц. и 18,39 проц.Явка в Аникщяйском районе к 13.00 час. составила 33,63 проц. В Висагинасе – 31,55 проц.На текущих муниципальных выборах во втором туре мэры избираются в 34 самоуправлениях Литвы.В досрочном голосовании приняли участие 10,05 проц. избирателей, т. е. 143 тыс. избирателей.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 час. до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

Кандидат от консерваторов на должность мэра Клайпеды А. Петрошюс, в случае поражения, обещает продолжить работу в Сейме на благо клайпедчанВыдвинутый консерваторами кандидат на должность мэра Клайпеды Аудрюс Петрошюс говорит, что в случае поражения он продолжит работать в Сейме на благо клайпедчан. Однако, как отмечает политик, во втором туре выборов мэра он будет голосовать за открытую и амбициозную Клайпеду."Сегодня я буду голосовать за открытую, энергичную, амбициозную Клайпеду со светлым и процветающим будущим", — сказал А. Петрошюс агентству ELTA в воскресенье перед голосованием на выборах мэра.По словам политика, он и его команда считают, что сделали все, что могли, и результаты второго тура выборов мэра будут зависеть от избирателей."Как завершится второй тур в Клайпеде, это зависит от избирателей. Настроение отличное, мы со своей стороны сделали, что могли с командой. Мы действительно чувствуем, что отдали все свое сердце. Теперь результаты будут зависеть от избирателей, клайпедчане выберут наилучший вариант и то, что для них лучше", – подчеркнул А. Петрошюс.На вопрос, чем он будет заниматься в случае поражения на выборах от своего конкурента Арвидаса Вайткуса, он ответил, что продолжит работу в Парламенте на благо Клайпеды."Моя работа продолжится в Сейме, я и впредь буду работать для клайпедчан, но немного под иным углом – как меня и привыкли видеть клайпедчане", – отметил А. Петрошюс.5 марта в первом туре выборов мэров и в муниципальные советы кандидат от политического комитета "Ištikimi Klaipėdai" (Верные Клайпеде) Арвидас Вайткус набрал 23,6 проц. голосов избирателей, а консерватор Аудрюс Петрошюс – 20,5 проц. голосов.

В воскресенье к 12.00 час. явка на выборах составила 23,93 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 12.00 час. всего проголосовали 23,93 проц. избирателей.Воскресенье к 12.00 час. свою волю на выборах выразили 13,88 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 1,09 проц. пункта ниже.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 12.00 час. явка была на 0,1 проц. пункта ниже.Самая высокая явка избирателей наблюдается в Игналинском районе и Пагегяй, где к 12.00 час. всего проголосовали 38,62 проц. и 37,75 проц. избирателей.Самая низкая явка наблюдается в Паневежском и Шяуляйском районах, соответственно 15,29 проц. и 15,8 проц.Явка в Аникщяйском районе к 12.00 час. составила 30,11 проц. В Висагинасе – 26,69 проц.На текущих муниципальных выборах во втором туре мэры избираются в 34 самоуправлениях Литвы.В досрочном голосовании приняли участие 10,05 проц. избирателей, т. е. 143 тыс. избирателей.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 час. до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

Грибаускайте надеется, что новые мэры не испортят того, что создали предыдущие муниципальные властиЭкс-президент Литвы Даля Грибаускайте, отдавшая свой голос на выборах мэра Вильнюсского района, надеется, что все избранные главы литовских самоуправлений будут учитывать проблемы населения и "не испортят, а только улучшат то, что удалось создать прежним властям"."Уже четвертый год я живу в 100 метрах от черты города, поэтому принадлежу к (Вильнюсскому — ELTA) району. До сих пор серьезных нареканий у меня не было, меня полностью устраивает мое место жительства. Поэтому очень надеюсь, что новые мэры, по крайней мере, не испортят, а только улучшат то, что смогли создать прежние власти, и будут учитывать интересы и пожелания всех жителей Литвы, а также региона", — заявила журналистам Д. Грибаускайте в воскресенье.На вопрос, что влияло на ее выбор, за кого голосовать, политик, руководившая страной два срока, сказала, что оценивала будущие перспективы и будущую работу."Я пыталась заглянуть в будущее и смотреть на новую работу", — сказала экс-президент."Мне очень хочется верить, что их будут волновать проблемы жителей в каждом регионе. Это общие требования ко всем мэрам", — добавила она.Кроме того, Д. Грибаускайте не скрывала радости, что на этих муниципальных выборах по всей Литве у избирателей был больший выбор. По ее словам, такое изменение является очень хорошим знаком для демократического общества."В процессе, как всегда, много всего: как небольших негативных моментов, так и позитивных. Я определенно вижу возможность большего выбора в отдельных регионах. Где-то мы видим те же лица, а где-то новые, и смену поколений, смену политических партий. Это очень хорошо для демократического общества — больше вариантов выбора, различных вариантов выбора. Это действительно полезно и такое изменение также необходимо", — пояснила Д. Грибаускайте.

В воскресенье к 11.00 час. явка на выборах составила 19,45 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 11.00 час. всего проголосовали 19,45 проц. избирателей.Воскресенье к 11.00 час. свою волю на выборах выразили 9,4 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 0,33 проц. пункта ниже.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 11.00 час. явка была на 0,06 проц. пункта ниже.Самая высокая явка избирателей наблюдается в Игналинском и Лаздийском районах, где к 11.00 час. всего проголосовали 34,41 проц. и 32,6 проц. избирателей.Самая низкая явка наблюдается в Паневежском и Шяуляйском районах, соответственно 12,39 проц. и 12,99 проц.Явка в Аникщяйском районе к 11.00 час. составила 26,15 проц. В Висагинасе – 21,04 проц.На текущих муниципальных выборах во втором туре мэры избираются в 34 самоуправлениях Литвы.В досрочном голосовании приняли участие 10,05 проц. избирателей, т. е. 143 тыс. избирателей.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 час. до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

В воскресенье к 10.00 час. явка на выборах составила 15,18 проц.По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра к 10.00 час. всего проголосовали 15,18 проц. избирателей.Воскресенье к 10.00 час. свою волю на выборах выразили 5,13 проц. избирателей. По сравнению с явкой избирателей пару недель назад, когда проходили и выборы в муниципальные советы, к урнам для голосования избирателей пришло на 0,12 проц. пункта больше.Между тем, по сравнению с явкой населения во втором туре выборов мэра в 2019 году, в это воскресенье к 10.00 час. явка была на 0,07 проц. пункта ниже.Самая высокая явка избирателей наблюдается в Игналинском и Лаздийском районах, где к 10.00 час. всего проголосовали 29,97 проц. и 28,48 проц. избирателей.Самая низкая явка наблюдается в Паневежском районе и городе Клайпеде, соответственно 9,46 проц. и 9,6 проц.Явка в Аникщяйском районе к 10.00 час. составила 21,33 проц. В Висагинасе – 14,91 проц.На текущих муниципальных выборах во втором туре мэры избираются в 34 самоуправлениях Литвы.В досрочном голосовании приняли участие 10,05 проц. избирателей, т. е. 143 тыс. избирателей.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 час. до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

Список штабов, где в воскресенье политики будут ждать результатов выборовВ воскресенье политики будут ждать результатов выборов мэров в штабах.

К 9 утра воскресенья на выборах проголосовало 12,22 процента избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), во втором туре выборов мэра до 9.00 проголосовало 12,22 процента избирателей.

ГИК: во втором туре выборов мэров досрочно проголосовали 10,05 проц. избирателейСогласно субботним данным Главной избирательной комиссии, в повторном голосовании на выборах мэра досрочно проголосовали 10,05 проц. избирателей.Итого, за пять дней голосования, со вторника по субботу, в выборах принял участие 142 971 человек.Самая высокая явка наблюдалась в Игналинском и Лаздийском районах, соответственно 23,44 проц. и 22,06 проц.Самая низкая явка – в городе Клайпеде (5,07 проц.) и Паневежском районе (5,89 проц.).На этих муниципальных выборах мэры во втором туре избираются в 34 муниципалитетах Литвы.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час.Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

Политологи отмечают самые яркие победы и поражения, говорят о тенденциях и тяжелой борьбе во втором туре.https://www.delfi.lt/article.php?id=92721491

Мауяскас сообщил, как поступит с поддержкой кандидатов во втором туреhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92716425

Во втором туре выборов мэра столицы – Зуокас и Бенкунскасhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92714643

Состоявшиеся в воскресенье выборы мэров и в муниципальные советы были успешными для социал-демократов и консерваторов. По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в многомандатном избирательном округе наибольшее количество голосов получили социал-демократы — 17,48 проц., не отстает от них и Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (16,18 проц.). Об этом свидетельствуют результаты выборов, полученные не по всем 1927 избирательным участкам. До сих пор нет результатов голосования по 2 избирательным участкам. За двумя ведущими партиями следуют политические комитеты с поддержкой 13,89 проц. избирателей. По предварительным данным, на четвертом месте находится Союз крестьян и зеленых Литвы (9,22 проц.), на пятом – Движение либералов (6,96 проц.), аналогичный результат – у Союза демократов "Во имя Литвы" (6,64 проц.). На муниципальных выборах 5,34 проц. избирателей отдали свои голоса за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей, за партию "Свобода и справедливость" — 5,20 проц., за Партию труда — 3,68 проц. избирателей. Не отстает от "трудовиков" и Партия свободы, которую поддержали 3,53 проц. избирателей.

В 26 самоуправлениях Литвы мэров выбрали уже в первом туреhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92714389

В многомандатном избирательном округе лидирующие позиции продолжают сохранять социал-демократы, "крестьянам" и консерваторы. Согласно прелиминарным данным Главной избирательной комиссии, полученным из 1 278 избирательных участков, социал-демократы претендуют на 23,46 проц. мандатов, "крестьяне" – 12,89 проц., Союз Отечества – Христианские демократы Литвы – 12,56 проц. В первой пятерке партий появились и политические комитеты, претендующие на 10,04 проц. мандатов. По предварительным данным, одинаковую оценку избирателей получили Союз демократов "Во имя Литвы" и Движение либералов (8 проц.).

После подсчета голосов в 18-ти из 23 избирательных участков Ширвинтского района, еще одну каденцию на посту мэра себе обеспечила представительница Партии регионов Литвы Живиле Пинскувене. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в настоящее время кандидат набрала 82,57 проц. голосов. Другие кандидаты значительно отстают от нынешнего мэра района – на втором месте социал-демократ Анна Кузнецовене (5,34 проц. голосов), на третьем – представительница Союза демократов "Во имя Литвы" Ирена Слижаускене (4,81 проц.). Согласно промежуточным результатам, больше всего – 17 мандатов в горсовете получила бы Партия регионов Литвы (74,99 проц.), по одному мандату – социал-демократы (6,35 проц.), консерваторы (5,19 проц.), Союз демократов "Во имя Литвы" (4,39 проц.) и Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (4,17 проц.).

Кандидат от Социал-демократической партии Литвы в мэры Акмянского района Виталий Митрофанов объявляет о победе в первом туре выборов мэра. "Все уже ясно. Так как находимся в самоуправлении, комиссия уже посчитала – у нас уже более 50 проц. голосов. Я уже вышел из первого тура", - в воскресенье вечером Elta сказал В. Митрофанов. По данным Главной избирательной комиссии, В. Митрофанов, после подсчета голосов из более чем половины избирательных участков Акмянского района (11 из 20), набрал около 63 проц. голосов избирателей. На втором месте – кандидат от "аграриев" Артурас Пекаускас (22 проц.).

"Верю, что во втором туре у нас может быть до 10 кандидатов"https://www.delfi.lt/article.php?id=92712629

В Кедайнском районе после подсчета чуть более половины голосов, основная борьба идет между кандидатами от Партии труда и от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) – парламентарием Виктором Федоровым и Валентинасом Тамулисом.В то время Юргита Сейонене, член Сейма от фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы, на выборах занимает предпоследнее место с 4 проц. голосов.В. Тамулис и Ф. Федоров, после подсчета результатов из 31 участка (всего 52), получили 26,42 и 26,21 проц. голосов.Кандидат от Движения либералов Саулюс Гринкявичюс и кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Паулюс Аукштикальнис набрали 16,25 проц. и 14,67 проц. голосов соответственно.

Первые результаты выборов муниципальных советов и мэров должны оптимистично настроить социал-демократов, Союз крестьян и зеленых Литвы, консерваторов и демократов. Согласно прелиминарным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), полученным из 277 избирательных участков, социал-демократы претендуют на 25,35 проц. мандатов, "аграрии" – 17,74 проц., Союз Отечества – Христианские демократы Литвы – 11,51 проц. В первой пятерке партий также находятся Союз демократов "Во имя Литвы" (8,89 проц.) и Движение либералов (7,92 проц.). По предварительным первым данным выборов мэров, в Ионишкском районе лидируют нынешний мэр Виталиюс Гайлюс и Вайда Алекнавичене, в Расейнском районе – нынешний мэр Андрюс Баутронис и парламентарий Арвидас Някрошюс. Пока благоприятно выборы мэров складываются и для нынешнего мэра Ионавы Миндаугаса Синкявичюса. В Кедайнском районе лидируют член Сейма Виктор Федоров и Валентинас Тамулис, в Каунасском районе – нынешний мэр Валериюс Макунас и член Сейма Викторас Пранцкетис. Традиционно первые результаты выборов поступают из регионов, т.е. из маленьких участков. Результаты голосования в Вильнюсе и Вильнюсском районе ЦИК пока не получила.

Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) на муниципальных выборах в крупных городах страны ожидают увеличения количества своих мандатов, в Вильнюсе надеются получить пост мэра, утверждает глава избирательного штаба СО-ХДЛ Андрюс Вишняускас. "В настоящее время у Союза Отечества 11 мэров, во время прошлых выборов победили 11 мэров, получили 274 мандата, первый результат – сохранить то, что у нас есть, а если добавим одного или другого мэра, будет действительно хороший результат", - в воскресенье вечером журналистам сказал А. Вишняускас. "Во всех крупных городах надеемся на увеличение количества голосов и мандатов", - сказал представитель консерваторов. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что на этих муниципальных выборах активность избирателей была выше, чем в 2019 г.

"Белые перчатки": до 19 часов зафиксировано 323 возможных нарушения на выборахhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92710773

Рекордная явка на выборахВ 20.00 по всей Литве - 48,97%.Как показывают собранные данные, явка избирателей немного увеличилась с 2007 года.В 2007 году на выборы пришли 41,3 процента избирателей, в 2011 году - 44,08 процента, в 2015 году явка избирателей достигла 47,18 процента, а в 2019 году - 47,9 процента.

ГИК: До 19 час. на выборах проголосовали 47,7 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 19 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 47,7 проц. избирателей.По данным ГИК, до 19 час. в воскресенье проголосовали 38,29 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 40,31 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: до 18 час. на выборах проголосовали 45,52 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 18 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 45,52 проц. избирателей.По данным ГИК, до 18 час. в воскресенье проголосовали 36,11 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 38,13 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: До 17 час. на выборах проголосовали 43,1 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 17 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 43,1 проц. избирателей.По данным ГИК, до 17 час. в воскресенье проголосовали 33,69 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 35,54 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: после тушения пожара избиратели Гесалайского избирательного участка направляются на другие участки В Скуодасском районе в здании бывшей школы, где проходит голосование на муниципальных выборах, произошел пожар, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП).По данным ЕЦП, в воскресенье, в 14.39 час., на контактный номер Единого центра помощи 112 поступило сообщение о том, что в здании Гесалайской общины, расположенном на улице Мокиклос села Гесалай староства Александрия Скуодасского района, возник пожар.Как сообщил агентству ELTA пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, голосование на выборах в самоуправление проходит в указанном здании, где возник пожар."Пожар был локализован, загорелась электрощитовая на втором этаже бывшей школы", – сказал Р. Матонис.По его словам, ни урны, ни бюллетени при пожаре не пострадали.Избиратели будут направлены на другой участокКак позже сообщила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене, на Гесалайском избирательном участке работают 6 членов избирательной комиссии, в момент пожара избирателей на участке не было.По ее словам, Гесалайский избирательный участок находится в сельской местности, в списке избирателей участка числится 251 избиратель. По данным ГИК, 60 из них успели проголосовать в воскресенье до начала пожара, еще 5 избирателей проголосовали заранее.По словам И. Раманавичене, после тушения пожара в здании Гесалайской общины, избиратели будут направлены на другой избирательный участок.

ГИК: до 16.00 проголосовали 30,95 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 16.00 час. проголосовали 30,95 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Пагегяйском (41,31 проц.), Друскининкайском (35, 53 проц.), Бирштонском (38,65 проц.) и Шилальском районном (37,34) самоуправлениях.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (21,59 проц.), Паневежском районном (25,20 проц.) и Клайпедском районном (25,69 проц.) самоуправлениях.В Вильнюсе проголосовали 30,63 проц. избирателей, в Каунасе – 35,23 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 16.00. час., уже приняли участие 40,36 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

В здании бывшей школы в Скуодасском районе, где проходит голосование на выборах в местные органы власти, вспыхнул пожар, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП).https://www.delfi.lt/article.php?id=92709783

ГИК: до 15.00 час. проголосовали 27,88 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 15.00 час. проголосовали 27,88 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (38,94 проц.), Бирштонского (35,22 проц.), Алитусского (33,30 проц.) и Утянского (32,71 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (19,63 проц.), Паневежском (22,62 проц.) и Клайпедском (23,03 проц.) районах.В Вильнюсе проголосовали 27,10 проц. избирателей, в Каунасе – 31,49 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 15.00 час., уже приняли участие 37,29 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: до 14.00 час. проголосовали 24,16 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 14.00 час. проголосовали 24,16 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (34,78 проц.), Бирштонского (30,76 проц.) и Шилальского (30,26 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (17,27 проц.), Паневежском (19,70 проц.) и Клайпедском (19,61 проц.) районах.В Вильнюсе проголосовали 23,01 проц. избирателей, в Каунасе – 26,95 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 14.00. час., уже приняли участие 33,57 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

Эксперт: у нас может быть активность, которой давно не было на муниципальных выборахОбозреватель Мажвидас Ястрамскис говорит, что, возможно, мы увидим рекордное количество избирателей ."Если тенденция сохранится, у нас может быть активность, которой давно не было на муниципальных выборах. На предварительных выборах проголосовало 9,41% населения. Сегодняшние данные об активности на 11 часов (9,73%) очень мало отстают от данных за 2019 год (9,87%). Наконец, явка в день выборов составила 41,55%. Допустим, сегодня проголосовало не менее 41%. Добавим досрочные - и у нас останется 50,4% конечной активности. Простая модель, основанная на предыдущих муниципальных выборах, не учитывающая сегодняшние цифры, предсказывала бы еще больше - около 52%. Конечно, нужно будет собрать все голоса из окрестностей".

С. Сквернялис: муниципальные выборы – первый экзамен для партииПроходящие в воскресенье муниципальные выборы и выборы мэров станут первым экзаменом для партии "Во имя Литвы", считает глава этого политического движения Саулюс Сквернялис."Это первый экзамен для нашей политической силы и основа для национальных выборов", – сказал в воскресенье С. Сквернялис журналистам после голосования на Платинишском избирательном участке Вильнюсского района."Это станет отправной точкой, на которую сможем равняться. Пока что нам не с чем сравнить", – сказал экс-премьер, добавив, что надеется, что во втором туре выборов примут участие не менее семи кандидатов в мэры от его партии и будет избрано не менее трех представителей.В качестве определенной цели С. Сквернялис также упомянул и возможность в каждом муниципальном совете иметь представителей партии.На вопрос о критериях формирования коалиций в советах после выборов С. Сквернялис никаких четких красных линий не обозначил. По его словам, представители "Во имя Литвы" точно не будут вступать в коалицию с пророссийскими кандидатами."Красных линий нет, но мы не будем вступать в коалицию с пророссийскими силами или политиками", — сказал он.Политик подчеркнул, что в главный день выборов главное – активность граждан.На пост мэра Вильнюсского района баллотируются 7 политиков. Все они были выдвинуты политическими партиями.

ГИК: до 13.00 час. проголосовали 19,89 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 13.00 час. проголосовали 19,89 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (29,23 проц.), Бирштонского (26,02 проц.), Акмянского (25,40 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Неринге (13,95 проц.), в Клайпедском районе (16,02 проц.) и в Вилкавишском районе (16,02 проц.).В Вильнюсе проголосовали 18,54 проц. избирателей, в Каунасе – 21,91 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 13.00. час. уже приняли участие 29,3 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 млн жителей страны.

ГИК: до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (23,03 проц.), Бирштонского (20,22 проц.) и Акмянского (20,92 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Неринге (10,05 проц.), в Клайпедском районе (11,70 проц.) и в Вилкавишском районе (12,40 проц.).В Вильнюсе проголосовали 13,56 проц. избирателей, в Каунасе – 15,99 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 12.00. час., уже приняли участие 24,38 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 млн жителей страны.

М. Маяускас: голосовал за честность и энергичностьКандидат на пост мэра города Вильнюса Миколас Маяускас уверяет, что легко выбрал, за кого отдать свой голос на выборах в столичный муниципальный совет. Политик утверждает, что предъявляет одинаковые требования и к мэру, и к членам совета, поддерживая честных, прозрачных и творческих кандидатов."Я и сам голосовал, выбирая список согласно собственным ценностям, я голосовал за честность, голосовал за энергичность и прозрачность. В различных списках действительно много людей, которые могли бы добросовестно служить Вильнюсу. Я надеюсь, что этот успех будет сопутствовать им", – сказал парламентарий журналистам, собравшимся в воскресенье в избирательном округе А. Венуолиса в Вильнюсе."Я хочу призвать людей к участию в выборах — я считаю, что это очень важно. У всех нас есть общий знаменатель – мы все жители Вильнюса хотим, чтобы в Вильнюсе было лучше. Сегодня мы можем внести свой вклад в это", – сказал он.ELTA напоминает, что 5 марта в Литве проходят выборы мэров и в муниципальные советы.

“Белые перчатки”: за первые три часа голосования получено 32 сообщения о возможных нарушенияхСогласно пресс-релизу, на выборах в воскресенье в течение первых трех часов голосования “Белые перчатки” получили 32 сообщения о возможных нарушениях как от наблюдателей, так и от других граждан.

ГИК: к 11:00 проголосовало 9,73 процента избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на муниципальных выборах и выборах мэров, проходящий в воскресенье, проголосовало 9,73 процента избирателей.

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований по возможным нарушениямПо данным полиции, к утру воскресенья было начато 7 досудебных расследований по фактам нарушений, связанных с выборами в органы местного самоуправления, сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Йоланта Петкявичене.

Выборы в Литве

ЦИК: к 9:00 проголосовало 2,01 процента избирателейПо данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на состоявшихся в воскресенье выборах в органы местного самоуправления и мэров проголосовало 2,01 процента избирателей.

ГИК: до 8:00 проголосовали 0,61% избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на муниципальных выборах и выборах в мэры проголосовало 0,61% избирателей.Наиболее активны избиратели в Пагегяйском (1,26%), Швенченском районе (1,43%) и Ширвинтском районе (1,19%).Наиболее пассивны избиратели Казлу-Руда (0,39%), Клайпедского района (0,39%) и Паневежиса (0,45%).В Вильнюсе проголосовали 0,49% избирателей, в Каунасе - 0,53%.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 процента (224,4 тыс.) избирателей, т.е. на муниципальных выборах и выборах мэра в целом, по данным на 8 утра, уже приняли участие 10,02% избирателей.Напомним, голосование на избирательных участках проходит с 7:00 до 20:00. В списках почти 2,39 миллиона избирателей.

8 процентов избирателей досрочно проголосовали на муниципальных выборах, наиболее активно - в НерингеВ период досрочного голосования свою волю на муниципальных выборах и выборах мэров выразили почти 191 тысяча или 8 процентов избирателей, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).