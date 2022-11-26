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Комиссия Вильнюсского муниципалитета установила, что учитель литовского языка и литературы Астра-Геновайте Астраускайте, которую обвиняют в организации беспорядков у парламента, была принята на работу в гимназию "Ювента" с нарушением порядка – не был объявлен конкурс.
Муниципальная комиссия установила, что Астраускайте была трудоустроена с нарушением порядка
© DELFI / Orestas Gurevičius

Муниципалитет указал, что мэр Ремигиюс Шимашюс будет решать, назначить ли директору взыскание и обязать ли ее уволить учителя.

"Комиссия указала на нарушение в процессе трудоустройства, я сам приму решение, руководствуясь убеждением, что учителя должны быть людьми с безупречной репутацией", – сказал мэр.

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По данным муниципалитета, мэр "имеет право, но не обязательство" назначать взыскания директору и обязывать директора уволить учителя.

Директор школы Ирина Игнатавичене ранее говорила LRT, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.

Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.

Астраускайте известна как человек, активно протестующий против власти. Она является одной из подозреваемых в деле об августовских беспорядках у парламента. Ее обвиняют в организации беспорядков, провокациях.

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